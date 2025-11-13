玉山金人才永續 戴上桂冠

2025年《天下雜誌》「天下人才永續獎」昨（12）日舉行頒獎典禮，玉山金控（2884）連續三年榮獲大型企業-金融業第一名。玉山秉持「先培育人才，再經營事業」的理念，長期致力於人才議題的承諾與實踐，展現人才永續承諾的決心，深獲評審團隊一致肯定。

「天下人才永續獎」以國際級標準進行評選，從人才組成、獎酬與報酬、人才投資與成長、人才福祉與健康職場、多元平等與共融、基本勞動條件遵循六大量化指標評鑑，評選出台灣最佳人才永續企業。而玉山高度重視人才培育並投入大量資源，再次獲得最高評分肯定。

為面對數位轉型與永續金融的挑戰，玉山將Leadership領導力、ESG永續發展、AI賦能、Development業務發展四大關鍵面向，融入人才培育體系，建構多元且完善的職涯發展制度，提升人才競爭力與組織韌性。

玉山銀行總經理林隆政表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山深信人才永續發展是企業基業長青的核心競爭力，不僅整合多元線上、線下學習資源為員工賦能，並以「3E培育（Education、Exposure、Experience）」，從理論到實務打造多元學習體驗。同時，致力於跨界攜手產、官、學、研夥伴推動永續共融，培育具關鍵影響力的金融專業人才，共同邁向2050淨零轉型國家目標。

玉山強調，得獎是榮譽，更是責任。玉山持續強化領導與專業職能、積極推動ESG永續金融與AI賦能，以行動實踐並發揮影響力，為員工、顧客及這塊土地創造更多的價值，攜手志同道合的企業邁向共融共好的永續未來。