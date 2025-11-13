快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

聽新聞
0:00 / 0:00

玉山金人才永續 戴上桂冠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山銀行總經理林隆政（左三）率隊領取「天下人才永續獎」金融業第一名殊榮，與天下雜誌董事吳迎春（左二）、共同執行長葉雲（左四）、玉山銀行人力資源處處長郭宸巖等人合影。玉山金控／提供
玉山銀行總經理林隆政（左三）率隊領取「天下人才永續獎」金融業第一名殊榮，與天下雜誌董事吳迎春（左二）、共同執行長葉雲（左四）、玉山銀行人力資源處處長郭宸巖等人合影。玉山金控／提供

2025年《天下雜誌》「天下人才永續獎」昨（12）日舉行頒獎典禮，玉山金控（2884）連續三年榮獲大型企業-金融業第一名。玉山秉持「先培育人才，再經營事業」的理念，長期致力於人才議題的承諾與實踐，展現人才永續承諾的決心，深獲評審團隊一致肯定。

「天下人才永續獎」以國際級標準進行評選，從人才組成、獎酬與報酬、人才投資與成長、人才福祉與健康職場、多元平等與共融、基本勞動條件遵循六大量化指標評鑑，評選出台灣最佳人才永續企業。而玉山高度重視人才培育並投入大量資源，再次獲得最高評分肯定。

為面對數位轉型與永續金融的挑戰，玉山將Leadership領導力、ESG永續發展、AI賦能、Development業務發展四大關鍵面向，融入人才培育體系，建構多元且完善的職涯發展制度，提升人才競爭力與組織韌性。

玉山銀行總經理林隆政表示，人才是企業發展的先行指標，也是關鍵指標。玉山深信人才永續發展是企業基業長青的核心競爭力，不僅整合多元線上、線下學習資源為員工賦能，並以「3E培育（Education、Exposure、Experience）」，從理論到實務打造多元學習體驗。同時，致力於跨界攜手產、官、學、研夥伴推動永續共融，培育具關鍵影響力的金融專業人才，共同邁向2050淨零轉型國家目標。

玉山強調，得獎是榮譽，更是責任。玉山持續強化領導與專業職能、積極推動ESG永續金融與AI賦能，以行動實踐並發揮影響力，為員工、顧客及這塊土地創造更多的價值，攜手志同道合的企業邁向共融共好的永續未來。

永續 玉山 競爭力
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

玉山證反詐騙 績效看得到

玉山金（2884）跌不太下來「短空長多」是真的？達人：29.X元還會繼續買往下買

玉山金奪永續領袖獎

業界：三商壽資金缺口 考驗玉山金經營

相關新聞

壽險匯率會計調整大論辯 金管會主委彭金隆強調「允當表達」

壽險業者十年砸2兆元做匯率避險，卻未能真正化解風險。壽險公會正研擬提出匯率會計調整方案，並傾向AC債券攤銷法，引發學界正...

新聞透視／壽險資產世紀爭論 誠實vs.穩健

壽險業十年砸近2兆元做匯率避險，仍擋不住財報波動。如今，產、官、學、會計圈甚至到立委，正圍繞「匯率會計調整」方案正面交鋒...

太子集團以房洗錢疑雲 金管會追查金流 已凍結十家銀行60個帳戶

太子集團在台涉洗錢案震撼金融圈。金管會主委彭金隆昨（12）日說，美方10月14日通知制裁當日即凍結十家銀行約60個涉案帳...

開放穩定幣 逐步規劃

穩定幣是否能成為日常消費使用的型態，金管會主委彭金隆昨（12）日表示，穩定幣要能發揮功能，必須有明確的應用場景，金管會第...

台幣收31.069 半年低點

新台幣兌美元匯價昨（12）日連續第四個交易日收盤在31元關卡，終場以31.069元作收，貶值1.7分，下探逾半年新低，成...

玉山金人才永續 戴上桂冠

2025年《天下雜誌》「天下人才永續獎」昨（12）日舉行頒獎典禮，玉山金控連續三年榮獲大型企業-金融業第一名。玉山秉持「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。