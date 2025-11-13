快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

台幣收31.069 半年低點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台幣兌美元匯價昨（12）日連續第四個交易日收盤在31元關卡，終場以31.069元作收，貶值1.7分，下探逾半年新低，成交量14.24億美元。外資持續自台股撤資，累計11月以來已連續賣超達1,452億元。匯銀認為，隨美國政府關門危機可望解除、股市回穩帶動風險情緒回升，外資匯出力道有望逐漸減弱。

觀察近期走勢，10月美國宣布降息後，美元指數不跌反升，加上外資在台股單月賣超991.27億元，推動新台幣匯價自9月底30.469元貶至10月底30.749元，貶幅0.9%。進入11月以來，在美元續強及外資賣壓延續下，新台幣再度走貶，由10月31日收盤的30.749元一路貶至昨日的31.069元，短短半個月貶值3.2角，貶幅達1%。若自10月初以來累計計算，外資在台股總計賣超高達2,443億元，新台幣匯率則貶值6角，貶幅約1.9%。

影響近期美元走勢的關鍵，除美國參議院通過協商法案、預期將化解政府關門危機外，還包括最新勞動市場數據降溫。根據ADP研究機構最新報告，美國企業在截至10月25日的四周內，平均每周裁撤約11,250人，顯示企業招聘動能明顯疲弱，勞動市場降溫壓抑美元漲勢。此外，美國最高法院近期審理前總統川普主張的「對等關稅」政策，一旦川普陣營敗訴，恐影響全球貿易與金融市場波動。

值得注意的是，美國財政部預計近日（去年為11月15日）將公布半年期《匯率政策報告》，再度檢視主要貿易夥伴是否構成匯率操縱國。美方判定的三項量化標準包括：對美貿易順差超過150億美元、經常帳盈餘占GDP比重超過3％、以及淨買匯金額占GDP比率逾2％且連續八個月以上為淨買匯。

美國 外資 台幣
×

