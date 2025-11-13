開放穩定幣 逐步規劃

穩定幣是否能成為日常消費使用的型態，金管會主委彭金隆昨（12）日表示，穩定幣要能發揮功能，必須有明確的應用場景，金管會第一階段重點是先針對「穩定幣發行」建立監理制度，應用場景的部分則是要待日後形成生態圈，市場會尋求使用場景，常見三大應用如日常消費支付、跨境交易匯兌和虛擬資產交易，會有後續進一步的規管。

立委林思銘昨日於立法院財委會關注是否支持讓穩定幣成為日常消費使用的型態之一。彭金隆指出，穩定幣要能順利發展仍得存在應用場景，國際上穩定幣件的應用場景分別是支付、跨境交易與匯兌，以及虛擬資產交易。不過，金管會現階段政策方向是先針對穩定幣的發行面進行規範，確保監理架構完善後，應用場景是日後市場形成的生態圈，至於穩定幣未來在末端消費交易使用的管控，是否會有進一步的規定？彭金隆回應：「那當然。」

穩定幣是否將被規劃結合電子支付與信用卡等其他日常消費支付應用？彭金隆表示，若開放穩定幣的使用之後，市場自然就會尋求它的使用場景，當穩定幣進入消費用途，一定會有額外觸及該議題的規範，但須逐步規劃，目前仍以發行面優先。

至於央行總裁楊金龍日前表示「台灣有發行穩定幣的空間，但應由金融機構發行」，林思銘追問金管會立場是否一致。彭金隆回應，金管會與央行在此方向上有共識，未來穩定幣的發行必須由金管會和央行共管，但因為法規架構需保留彈性，參考歐盟的MiCA法案並未限制只能由金融機構發行，考量到基於穩健安全，第一階段仍由金融機構先行。