快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

中信銀「AI碳金融管理平臺－PathMatch」 登國際舞臺

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中國信託銀行攜手Evercomm於新加坡金融科技節正式公開「AI碳金融管理平臺－PathMatch」，中國信託金控總經理暨PCAF亞太區主席高麗雪（左）、Evercomm創辦人Ted Chen（右）共同出席相關活動。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行攜手Evercomm於新加坡金融科技節正式公開「AI碳金融管理平臺－PathMatch」，中國信託金控總經理暨PCAF亞太區主席高麗雪（左）、Evercomm創辦人Ted Chen（右）共同出席相關活動。圖／中國信託銀行提供

中信銀應用AI（Artificial Intelligence, AI）賦能永續金融創新，攜手新加坡合作企業Evercomm Singapore Pte. Ltd.（簡稱「Evercomm」），共同研發之「AI碳金融管理平臺－PathMatch」獲新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）選為2025年AI金融科技創新示範案例，於12日新加坡金融科技節（Singapore Fintech Festival）公開展出，金融科技創新實力獲得國際肯定，成為臺灣首家及唯一獲選業者。

中信銀攜手Evercomm於新加坡金融科技節正式公開「AI碳金融管理平臺－PathMatch」，中信金（2891）總經理暨PCAF亞太區主席高麗雪、Evercomm創辦人Ted Chen、PCAF亞太區負責人魏天歌共同出席相關活動，同時在碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting and Financials, PCAF）見證下，由中國信託與Evercomm聯名發表「亞太區碳核算金融數位化最佳實踐」（PCAF APAC Digitization Best Practices）白皮書，說明「AI碳金融管理平臺－PathMatch」的應用模式及效益，實現永續金融科技跨界、跨境的轉型金融影響力。

高麗雪表示，中國信託從自身範疇三財務碳排的科學減碳目標管理痛點出發，導入PCAF方法學與結合人工智慧（Artifiil Intelligence, A創新科技，2024年起攜手Evercomm打造「AI碳金融管理平臺－PathMatch」，協助金融業精準運用數據強化策略執行，及時掌握投融資組合碳排風險及對減碳承諾的影響性，進一步提升減碳目標績效。「AI碳金融管理平臺－PathMatch」已榮獲《Global Finance》亞太最佳金融創新獎、《IDC Financial Innovation Awards》亞洲最佳永續金融銀行、《ESG Business》臺灣最佳全球夥伴關係獎及《臺灣企業永續獎》創新成長領袖獎等國內外大獎，顯見各界對此創新技術的認可。

Evercomm創辦人Ted Chen 分享，PCAF財務碳排方法論及「AI碳金融管理平臺－PathMatch」提供金融業接軌國際財務報導準則（International Financial Reporting Standards, IFRS）S2永續會計準則、歐盟企業永續發展報告指令（Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD）及歐洲永續發展報告準則（European Sustainability Reporting Standards, ESRS）的解方與實踐，很榮幸獲得新加坡金融管理局2025年AI金融科技創新示範案例，亦得到泰國、印尼等東南亞市場當地主管機關及金融機構的支持，為國際金融業的創新金融服務典範。

PCAF亞太區負責人魏天歌指出，PCAF致力協助金融業核算與揭露投融資的財務碳排，建立一致且透明的財務碳排衡量標準，「AI碳金融管理平臺－PathMatch」已通過PCAF方法論認證，提供可靠且合規的數位化工具，幫助金融業接軌國際永續規範，以數據驅動決策，實現減碳承諾。

另一方面，中國信託金控總經理暨PCAF亞太區主席高麗雪、Evercomm創辦人Ted Chen、PCAF亞太區負責人魏天歌以及推動東南亞金融業導入PCAF財務碳排管理的三井住友銀行常務取締役CK Lum亦偕同出席新加坡金融科技節之產業交流對談「AI賦能永續未來」（AI-Augmented Sustainable Future）。高麗雪總經理表示，中國信託自2020年擔任PCAF亞太區主席，持續推動國際倡議，至今亞太區已有165家金融機構參與。此次更透過「AI碳金融管理平臺－PathMatch」結合PCAF方法學，以AI賦能加速轉型金融之落地實踐，並於本次大會共同簽署行動宣言，將以實際解方推動東南亞金融業通過碳核算過程的標準化，協助金融業在投融資活動保持與巴黎氣候協定目標的一致性，展現中國信託於永續金融領域的領導力。

中國信託銀行將持續深化與國際夥伴的合作，推動亞太區金融業加速接軌全球永續標準，以實際行動支持2050淨零碳排願景，帶動區域乃至全球的正向影響力，為打造更具韌性的綠色金融生態圈。

AI 中國信託 金融業
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

舒淇首執導演筒「女孩」再傳捷報！獲選新加坡國際影展開幕片

欲公務訪星遭拒 徐佳青一度稱：可能列入警示範圍

高溫惡性循環 聯合國COP30提警告：冷氣碳排2050恐翻倍

大學水準AI機器人要來了 金管會：2026將有金融專用AI

相關新聞

推動手套生肖紀念套幣 前央行發行局長鍾光新辭世享耆壽93歲

前中央銀行發行局長鍾光新近日辭世，享壽93歲，鍾光新早年出身軍旅，是軍需學校第一屆畢業，也是國防管理學院的前身，後轉入金...

台股漲多現賣壓…台幣震盪小跌收31.069元 改寫逾半年新低

美國勞動市場降溫，市場多空訊息交雜，加上台股漲多後出現賣壓，新台幣兌美元今天續於31元大關附近震盪整理，終場收在31.0...

2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成

金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼以及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融...

立委倡「全齡金融」打破貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化

立法院財政委員會12日進行質詢，立委林楚茵針對台灣邁入超高齡社會提出「全齡金融」概念，呼籲金管會打破銀行對高齡者房貸限制...

企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

隨著美國經濟放緩，失業率開始上升，景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）預估美國聯準會12月將再...

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

防詐騙網站加入民間力量、反應更快速，強化防詐力道！數發部12日介紹《網路詐騙通報查詢網》3.0，未來會「通報更全面、審查更快速、下架更及時與民眾更好用」，民眾只要遇到可疑網站，貼到查詢網就能了解是否為詐騙網站，同時還新增名人與企業專屬通報，還會加入第三方聯防機構與地方政府。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。