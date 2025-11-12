快訊

不只Haerin、Hyein！NewJeans「全員回ADOR」：會以真誠的音樂與舞台報答大家

豪大雨又逢滿潮…蘇澳鎮重演15年前淹水夢魘 災民泣：百萬裝潢全泡湯

太子集團洗錢案…「和平大苑」總管凃又文30萬交保 北檢抗告、高院駁回

北富銀行動銀行用戶達500萬 登入Fubon+抽東京機票

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台北富邦銀行「Fubon+」舉辦「Fubon+周年同樂會」活動，提供東京雙人機票、萬元LINE POINTS等多項好禮，邀請用戶一起體驗數位金融的創新與便利。圖／台北富邦銀行提供
台北富邦銀行「Fubon+」舉辦「Fubon+周年同樂會」活動，提供東京雙人機票、萬元LINE POINTS等多項好禮，邀請用戶一起體驗數位金融的創新與便利。圖／台北富邦銀行提供

台北富邦銀行於去年11月推出全新行動銀行「Fubon+」，簡潔清新的介面設計和流暢直覺的操作方式深受市場肯定，目前註冊用戶數高達500萬人，月使用戶數更較去年同期增加15%。為感謝用戶支持，北富銀特別舉辦「Fubon+周年同樂會」活動，提供東京雙人機票、萬元LINE POINTS等多項好禮。

「Fubon+」以「簡單、直覺、懂我」為設計核心，將複雜的交易流程化為流暢的行動服務。App內建智能個人化情境，能根據用戶的交易與財務狀況，主動推播理財建議、優惠資訊與貼心提醒，協助客戶做出更明智的財務決策。生活繳費功能也十分聰明，能自動記錄水電費繳納並主動提醒。

此外，「Fubon+」更領先業界推出「刷卡身分驗證綁定」服務，成為全台首家在信用卡線上交易導入國際最新FIDO2（Fast Identity Online 2）通行密鑰技術的銀行。目前持卡人在網路交易時多以一次性密碼（OTP）進行身分驗證，雖然OTP本身也具備一定安全性，但近年詐騙手法日益猖獗，歹徒常透過釣魚網站或社交工程手段誘騙用戶輸入OTP，進而造成信用卡盜刷風險。「Fubon+」透過密鑰技術，讓用戶可直接以指紋或臉部識別等生物辨識方式完成刷卡驗證，不僅省去繁瑣步驟，更大幅提升交易安全性，守護用戶的數位支付安全。

「Fubon+周年同樂會」活動於11月1日至12月31日舉行，期間只要完成指定任務，包括首次綁定北富銀LINE官方帳號、使用「Fubon+」富邦錢包進行交易，或透過「Fubon+」繳納交通或生活費用，即可獲得最多50次抽獎次數，有機會帶走東京雙人來回機票、萬元LINE POINTS等近千個豐富好禮。此外，為感謝2024年即登入「Fubon+」的用戶，可額外獲得5次抽獎資格，連同完成任務所獲得的抽獎次數，合計最高可擁有55次抽獎機會，想試手氣、贏大獎的朋友千萬別錯過。

台北富邦銀行 LINE 信用卡
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

40家人氣店齊聚！東京咖啡節首度登台 預約制名店、老町屋咖啡都來了

姑婆LINE姪孫想用4000替侯友宜拉總統票 叮囑勿對外說…下場超慘

卡蜜兒拉扎魔鬼訓練8個月 「天才琴手」琴藝驚人矇過東京總指揮

《東京教父：4K數位修復版》動畫大師「今敏」最滿意之作 三位流浪漢竟是東京最暖聖誕老人

相關新聞

推動手套生肖紀念套幣 前央行發行局長鍾光新辭世享耆壽93歲

前中央銀行發行局長鍾光新近日辭世，享壽93歲，鍾光新早年出身軍旅，是軍需學校第一屆畢業，也是國防管理學院的前身，後轉入金...

台股漲多現賣壓…台幣震盪小跌收31.069元 改寫逾半年新低

美國勞動市場降溫，市場多空訊息交雜，加上台股漲多後出現賣壓，新台幣兌美元今天續於31元大關附近震盪整理，終場收在31.0...

2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成

金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼以及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融...

立委倡「全齡金融」打破貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化

立法院財政委員會12日進行質詢，立委林楚茵針對台灣邁入超高齡社會提出「全齡金融」概念，呼籲金管會打破銀行對高齡者房貸限制...

企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

隨著美國經濟放緩，失業率開始上升，景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）預估美國聯準會12月將再...

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

防詐騙網站加入民間力量、反應更快速，強化防詐力道！數發部12日介紹《網路詐騙通報查詢網》3.0，未來會「通報更全面、審查更快速、下架更及時與民眾更好用」，民眾只要遇到可疑網站，貼到查詢網就能了解是否為詐騙網站，同時還新增名人與企業專屬通報，還會加入第三方聯防機構與地方政府。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。