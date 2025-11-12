以人為本、共創更好 國泰金控獲「2025天下人才永續獎」肯定

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控以「數據驅動、人才培育、職場共融」三位一體的人才永續策略與實踐，於勞動條件遵循、獎酬與報酬、人才組成、人才投資與成長、員工福祉與健康職場、多元平等與共融等六大構面領先同業。圖／國泰金控提供
國泰金控以「數據驅動、人才培育、職場共融」三位一體的人才永續策略與實踐，於勞動條件遵循、獎酬與報酬、人才組成、人才投資與成長、員工福祉與健康職場、多元平等與共融等六大構面領先同業。圖／國泰金控提供

隨著高齡化與少子化趨勢加劇，台灣面臨越來越嚴峻的人才挑戰，《天下雜誌》創立「天下永續人才獎」期獎勵企業提供員工健全的發展環境。而國泰金控（2882）以「數據驅動、人才培育、職場共融」三位一體的人才永續策略與實踐，於勞動條件遵循、獎酬與報酬、人才組成、人才投資與成長、員工福祉與健康職場、多元平等與共融等六大構面領先同業，12日一舉奪下「2025天下人才永續獎」金融組第二名，展現國泰金控在數位轉型與人才發展上的前瞻布局。

國泰金控深知「人才」是數位轉型的核心之一，以「數據驅動、科技賦能」的理念推動人力資源全方位轉型，開發「人才數據儀表板」，整合龐雜的人事資料，將過去需耗時一週以上的分析任務，縮短至10秒，並提供即時視覺化分析工具，精準應用於人才招募、管理調度、培訓發展及留任等面向；數據應用亦賦能主管在人才培育的過程中，擔任「人才教練」的角色，2024年關鍵人才留任率達99%，展現組織韌性與人才穩定度。

人才培育方面，國泰金控整合集團資源，提供跨部門、跨公司、跨領域歷練機會，提升人才視野與全方位能力。以「國泰金融策略家（GMA）儲備幹部計畫」為例，透過安排人才輪調至金控、銀行、人壽等重要企劃單位，培養跨領域通才。另因應未來各式挑戰，國泰金控更投入系統化學習資源，提供內、外部學習平台，為不同職涯階段的同仁打造專屬的培訓機制，2024年度員工人均訓練時數達211小時，穩居金融業領先地位。

職場文化方面，國泰金控持續打造多元、彈性、透明、高效的職場文化，啟動「共融小鎮」計劃，打造多元的人才組成，2023年起國泰金控新進人員橫跨大學18個學群，並積極招募數位科技人才；亦為同仁提供支持性資源與彈性工作模式，包含「EAP員工協助方案」 與「減速不脫隊」計畫 等，打造更符合多元世代、多樣背景及不同人生階段需求的工作環境。

此外，國泰金控以「培力」作為永續三大主軸之一，亦走進社區深化青年培力，透過倡議環境、科技、人權等相關議題、打造青年競賽或交流平台、提供發展資源等三大層次，培養青年能面對新知識、新技能，支持其付諸行動解決社會與環境問題。2024年舉辦逾1,500場「影響力投資校園巡迴論壇」、「高中生財經素養課程」等活動，影響超過11萬人次，並募集近140件創意提案，展現社會影響力。

國泰金控始終相信，將每位同仁視為重要前進夥伴，持續優化制度、資源與文化，讓同仁在不同人生、職涯階段，都能獲得支持與賦能，才能實現人才與企業永續。未來，國泰金控將持續以「BETTER TOGETHER 共創更好」的精神，攜手客戶、員工與社會，朝永續未來砥礪前行。

國泰金控12日獲頒「2025天下人才永續獎」金融組第二名，由國泰金控副總經理翁少玲（右）代表出席領獎。圖／國泰金控提供
國泰金控12日獲頒「2025天下人才永續獎」金融組第二名，由國泰金控副總經理翁少玲（右）代表出席領獎。圖／國泰金控提供

國泰金控 職場
