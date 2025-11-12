台股漲多現賣壓…台幣震盪小跌收31.069元 改寫逾半年新低

快訊

中央社／ 台北12日電
美國勞動市場降溫，市場多空訊息交雜，加上台股漲多後出現賣壓，新台幣兌美元今天續於31元大關附近震盪整理，終場收在31.069元，小貶1.7分。聯合報系資料照
美國勞動市場降溫，市場多空訊息交雜，加上台股漲多後出現賣壓，新台幣美元今天續於31元大關附近震盪整理，終場收在31.069元，小貶1.7分，匯價連2跌，續寫5月以來、逾半年新低，台北及元太外匯市場總成交金額16.575億美元。

市場樂觀看待美國政府有望結束關門，不過美國ADP報告顯示勞動市場放緩，抑制美元指數。央行統計，美元指數今天下跌0.14%，亞幣仍多數走弱，僅人民幣微升0.04%，新台幣微跌0.05%，韓元小貶0.12%，日圓下挫0.28%。

新台幣兌美元今天以31.02元開出，儘管台股走揚，但外資高檔獲利了結，持續於匯市消化近日賣超台股的量能，另一方則有出口商拋匯，兩股力道拉鋸，導致匯價於31元附近震盪，盤中最高31.01元、最低31.071元。

外匯交易員指出，新台幣貶破31元大關後，已經寫下逾6個月新低，出口商認為這個價格「可以了」，因此31元上方陸續拋匯，為貶勢踩煞車，轉為橫向整理。

外匯交易員分析，目前市場訊息多空交雜，美參院通過結束政府關門法案，政府停擺有望結束，提振投資人情緒，不過人工智慧（AI）熱潮引發的泡沫疑慮拖累科技股走疲、台股高檔賣壓湧現，這些因素均牽動台灣股匯市表現，新台幣匯率在各方力道拉扯之下，短線料將在31元整數關卡盤整，靜待局勢有新的進展。

新台幣 台股 外匯市場 美元
