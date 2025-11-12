美股可望回歸基本面 含輝 ETF 仍受青睞

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

近期美國政府關門事件造成總經數據公布延遲、引發市場對股市估值過高的擔憂，美股短線遭遇亂流。隨美國政府關門問題逐漸得到解決，市場情緒可望回歸基本面，法人分析，AI為中長線題材，AI指標股輝達仍舊是觀察重點。總計掛牌台股的31檔含輝ETF中，保德信全球藍籌（009810）、平衡凱基美國TOP、主動台新龍頭成長，及兆豐洲際半導體四檔逆勢上漲展現韌性。

在美股近期遭遇亂流的近兩周，S&P500指數震盪下修2.1%、NASDAQ指數也有2.7%的修正，反觀含輝ETF表現卻逆勢突圍，績效前十名的ETF全數超越S&P 500和NASDAQ指數表現。逆勢繳出正報酬的保德信全球藍籌、平衡凱基美國TOP 、主動台新龍頭成長、兆豐洲際半導體，持有輝達權重分別為12.5%、14.2%、6.0%，及7.0%，其中平衡凱基美國TOP以股債平衡配置七成美股權值股，含輝量逾14%，另配置三成的美國公債，在本次波動發揮抗跌回穩成果，表現亮眼。

法人表示，美國經濟基本面無虞，但股市一再創高，投資人不免對於股市估值是否太高產生擔憂，導致全球股市出現回調，短線波動難免隨之而來，在此情況，建議投資人可透過配置股債平衡型ETF來降低資產波動。展望後市，各企業對於AI的資本投入確實帶動營利成長，以輝達為首的AI題材後市仍看好，是投資人聚光長線趨勢的重要標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 ETF AI
