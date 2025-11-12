惠譽將中租集團展望調整至負向 確認評等

惠譽國際信用評等公司今日將中租控股的長期發行人違約評等的展望由穩定調整為負向，並確認其長期發行人違約評等BBB-。同時將中租控股的營運子公司中租迪和長期發行人違約評等與國內長期評等展望由穩定調整為負向，並確認其長期發行人違約評等與國內長期評等分別為BBB和A+(two)。

評等理由指出，負向展望方面，中租控股的展望調整反映出其專注於中小企業的業務模式，在中國與泰國的營運環境面臨挑戰時，對資產品質與獲利能力造成的持續壓力。該展望亦考量台灣因市場監管趨嚴而帶來獲利壓力，這可能在中期內削弱其市場地位優勢。該集團的長期發行人違約評等係基於其合併信用狀況以及較強的台灣營運的信用狀況。截至2025年上半年，台灣占集團合併租賃資產59%，其後為中國大陸（27%）與東南亞（14%）。

資產品質面臨壓力：該集團專注於中小企業放款及消費金融業務使其信用狀況更易受宏觀經濟不確定性影響。減損放款比率從2024年底的3.9%升至2025年上半年的4.4%，部分原因在於放款總額縮減6%。儘管集團已收緊其授信標準，資產品質的改善仍需時間，故該比率短期內可能維持在較高的水位。不過，集團的提存準備尚且適足，2025年上半年末其放款損失準備金占總放款的比例為2.7%。

獲利能力趨弱：受信用成本攀升及業務量萎縮導致的成本/收入比率上升影響，2025年上半年集團的年化稅前平均資產報酬率從2024年末的3.9%降至3.2%，創近期新低。鑑於資產品質持續承壓，惠譽預期集團的獲利能力復甦仍需時日，中期内稅前平均資產報酬率不太可能超過4.0%。

槓桿壓力緩解：集團的總借款與有形淨值比從2023年末的4.3倍改善至2025年上半年的3.8倍，因為資金運用機會減少，所以總借款降低。惠譽預期，在適足的內部資本生成能力及審慎的增長策略支持下，集團的槓桿將維持在當前的穩健水平。以個體來看，中租控股的雙重槓桿比率在過去幾年一直維持穩健，處於120%以下。

融資渠道穩定：該集團的融資結構與市場融資渠道維持穩定，截至2025年上半年末，台灣與中國大陸的無抵押資產足以覆蓋其無擔保債務。該集團在中國的融資策略維持保守，資產負債期限相匹配且槓桿使用低；截至2025年上半年末，總借款與有形淨值比為1.6倍。在泰國以外的東南亞地區，該集團的融資渠道尚未成熟，主要依賴銀行借款，其中部分借款由中租控股擔保。