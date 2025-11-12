推動手套生肖紀念套幣 前央行發行局長鍾光新辭世享耆壽93歲

前中央銀行發行局長鍾光新近日辭世，享壽93歲，鍾光新早年出身軍旅，是軍需學校第一屆畢業，也是國防管理學院的前身，後轉入金融體系，是央行早期常見「軍人出身、轉任金融官」的代表人物之一。1990年至1999年間擔任發行局局長，掌管貨幣發行、防偽設計與紀念幣政策。

他任內推動多項創新，其中最廣為人知的，是1993年啟動的第一套「生肖紀念套幣」，開創央行至今延續三十年的發行傳統。鍾光新個性海派、酒量驚人，待人真誠不拘小節，深受部屬與媒體圈喜愛。

他與財經記者關係極佳，退休後每逢生日仍有記者主動相約聚餐慶生，被視為少見能跨越官媒界線的「老長官」。

鍾光新曾在訪談中談及1946至1949年舊台幣惡性通膨，直言「舊台幣等於說是惡性通貨膨脹，是不可收拾的地步」。從軍人到金融官僚，他見證了央行體系從動盪走向穩健的一頁。