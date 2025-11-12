凱基銀行落實公平待客 獲「臺灣客服中心評鑑」銀行業金牌獎

凱基銀行秉持「以客戶為中心」的理念，持續提供全方位且有感的服務再度獲獎！臺灣服務稽核協會主辦的「第四屆臺灣客服中心評鑑」12日揭曉，凱基銀行已連續三年獲主辦單位認可，今年從眾多銀行同業中脫穎而出，摘下銀行業金牌獎；另凱基銀行積極落實公平待客，連續二年於「公平待客原則評核」中獲主管機關肯定，顯示凱基銀行致力提供客戶全通路優質服務體驗，積極推動金融友善服務，獲得社會各界正面評價。

凱基銀行表示，為提供客戶更優質的服務體驗，自2017年起成立客戶關懷委員會，並以數據化工具蒐集更多客戶的聲音及需求，藉由客戶即時回饋意見，深入瞭解其痛點和需求，並滾動式調整服務流程。凱基銀行也從員工培訓與服務流程著手，導入NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數），並由前線主管主動致電關懷給予較低評分的客戶，進一步解決客戶問題，提升客戶服務體驗。

另外，凱基銀行智能客服「荷包君」，提供全年無休、24小時線上即時諮詢服務，有高達99%以上的回答準確率，並結合語音互動技術，讓視障及年長客戶也能輕鬆使用，實踐無障礙金融服務的承諾。透過建立完整的客戶服務流程和系統，及持續追蹤改善機制，並結合客服人員專業及暖心服務，打造客戶貼心且便捷的金融服務體驗，這也是凱基銀行連年獲獎的原因。

凱基銀行強調積極落實公平待客，在實體通路部分，除針對聽障客戶提供手語翻譯預約服務外，也推出「友善服務叫號」，更委由外部專業機構以身障體驗員視角，檢視分行硬體設施、無障礙服務動線及人員服務過程之完備性，致力於提供視聽身障、高齡年長等客戶族群金融友善服務。數位服務面，凱基銀行官方網站於2024年8月取得國家最高檢測等級「無障礙網頁AAA標章」， 針對網站友善專區文字與按鈕顯示、色彩對比度，以及導盲輔助與快捷鍵功能進行全面優化，展現對身心障礙客戶的貼心關懷與操作體驗升級。

凱基銀行表示，「以客戶為中心」打造便捷且有溫度的服務，並積極優化全通路的作業流程，本次榮獲「臺灣客服中心評鑑」金牌獎殊榮，不僅是對凱基銀行服務的高度肯定，更是激勵團隊持續精進、創新突破的動力。未來，凱基銀行也持續提供客戶更友善且有感的金融服務體驗，並落實公平待客的企業社會責任。