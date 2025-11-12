強化員工權益保障 兆豐金與集團工會第二次簽訂團體協約

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐金控守護幸福職場，總經理張傳章(左5)12日與集團工會張水駱理事長(右5)分別代表勞資雙方，簽訂第二次團體協約。圖／兆豐金控提供
兆豐金控守護幸福職場，總經理張傳章(左5)12日與集團工會張水駱理事長(右5)分別代表勞資雙方，簽訂第二次團體協約。圖／兆豐金控提供

兆豐金控秉持打造幸福職場的集團理念，繼2021年2月與集團工會首次簽訂團體協約後，12日與該工會續行簽訂第二次團體協約，以實際行動打造尊重、和諧的永續職場。兆豐金控表示，第二次團體協約進一步強化員工權益保障，將優於現行勞動法令的員工婚假請假相關規定、員工持股信託等納入協約條款，展現對員工福利的重視。

兆豐金控視穩定的勞資關係為企業永續經營的基石，積極提升員工權益，自2024年9月起在既有的團體協約基礎下，秉持勞資互信互諒的原則，與集團工會展開協商，歷經充分討論後達成共識，並由兆豐金控張傳章總經理與集團工會張水駱理事長代表勞資雙方完成第二次團體協約的簽訂，協商過程體現勞資和諧、戮力落實照護員工福祉的一致目標。

兆豐金控指出，團體協約的順利簽訂，不但有助於提升企業內部運作穩定性，也有利於建立以信賴為基礎的企業文化，兆豐金控也將持續與工會攜手合作，共同營造安全、友善且具競爭力的職場環境，實踐企業永續與善盡社會責任。

兆豐金控 職場
相關新聞

2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成

金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼以及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融...

立委倡「全齡金融」打破貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化

立法院財政委員會12日進行質詢，立委林楚茵針對台灣邁入超高齡社會提出「全齡金融」概念，呼籲金管會打破銀行對高齡者房貸限制...

企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

隨著美國經濟放緩，失業率開始上升，景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）預估美國聯準會12月將再...

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

防詐騙網站加入民間力量、反應更快速，強化防詐力道！數發部12日介紹《網路詐騙通報查詢網》3.0，未來會「通報更全面、審查更快速、下架更及時與民眾更好用」，民眾只要遇到可疑網站，貼到查詢網就能了解是否為詐騙網站，同時還新增名人與企業專屬通報，還會加入第三方聯防機構與地方政府。

石崇良提健保補充保費惹議 彭金隆：確實未被事先徵詢

立法院財政委員會今天邀請金管會主委彭金隆列席備答詢，針對衛福部長石崇良要對股息、租金等收入以年計算再加徵健保補充保費，引...

二代健保補充保費政策惹議 彭金隆：會提供評估建議

衛福部日前針對二代健保補充保費修法方向提出看法，提出針對租金、股利和利息收入一年累計逾2萬元將收取2.11％補充保費，引...

