國泰攜手YMCA舉辦愛心環保園遊會 義賣所得關懷弱勢學童

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢（左）走訪攤位，購買二手物品奉獻愛心。圖／國泰慈善基金會提供
國泰公益集團串起社福公益團體、政府部門、員工、眷屬、客戶及民眾，一起投入公益行動，將愛的力量、善的循環持續擴大。國泰自2010年起，攜手社福團體共同舉辦「愛心環保園遊會」，將活動義賣所得全數捐贈予社福團體，實踐國泰對「培力」的永續承諾。

今年台北場首度與基督教青年會（YMCA）合作，9日在圓山花博公園熱情登場，國泰同仁讓家中的二手物資發揮價值，化為愛心關懷弱勢，現場吸引近萬人次參與，活動氣氛熱絡，台北場圓滿落幕，未來也會在台中、高雄接力舉辦。

擴大公益影響力 國泰與社會共創更好

參與園遊會多年的國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢表示，今年首度與台北YMCA合作，透過與不同社福團體合作，擴大公益關懷影響力，讓社會上需要幫助的角落，都可以看見國泰志工陪伴的身影，以具體行動落實「BETTER TOGETHER共創更好」的目標。

台北YMCA社會關懷委員會主任委員蔡娟娟也提到，很高興有機會跟國泰公益集團合辦園遊會，透過愛心義賣，向弱勢族群提供協助，傳遞溫暖和關懷，期待未來和國泰共同攜手，擴大公益服務的版圖。

國泰投信總經理張雍川也說，園遊會活動很有意義，尤其看到同仁賣力奉獻愛心的樣子令人感動，愛心義賣也具體展現國泰長久以來「取之於社會、用之於社會的」企業理念；國泰人壽慈善基金會總幹事張殷壽表示，國泰同仁把想要為社會付出的善意化為行動，透過愛心義賣的所得，支持更多的社福機構，一起「給人幸福、就是幸福」共創更好。

今年首度移師圓山花博公園舉辦的愛心園遊會，國泰旗下各公司參與踴躍，大家紛紛拿出看家本領，吸引民眾購買做愛心，國泰人壽據點服務發展部經理林淑真說，團隊早上八點就全員到齊，準備好了就開賣，「想把同仁募集來的物資化為愛心，期待突破去年4萬多的成績」。

團隊成員石佩瑾經理也說，有同仁捐了氣炸鍋、空氣清淨機、藍芽喇叭等物資，「國泰身為綠色環保企業，我們希望把用不到的東西交到有需要的人手中，此外還可以做愛心，一舉數得！」最終今年義賣總額達5.7萬元，創新紀錄。

攤位上創意盡出，國泰世華銀行總務部暨職安部的攤位上，就可以看到許多跟馬主題有關的義賣品，協理陳韋如笑說，除了員工內部蒐集到的二手物資外，「明年馬年，我們盤點出跟馬有關的贈禮來義賣，希望付出愛心的朋友們，都能馬上成功，博個好彩頭」。

國泰攜手警政署反詐騙 提升防詐意識

除了二手義賣攤位外，國泰也與內政部警政署攜手反詐騙，透過互動遊戲培養民眾識詐、阻詐的能力；行政院內政部警政署刑事警察局預防科股長謝博丞說，透過參與國泰的園遊會活動，可以把識詐宣導融入互動活動，讓民眾在輕鬆參與、遊戲體驗，自然學會辨識詐騙手法，來提升防詐意識，讓「識詐」不僅是宣導，而是全民生活中的自然反應。

國泰人壽為推廣健康議題，特別設立「FitBack健康吧」攤位，鼓勵國人每日步行7,500步，培養良好的個人健康習慣。

首度參與園遊會活動的國泰健康管理協理白芬蘭就說，看到這麼多同仁放棄休假來做愛心志工很感動，健康管理也不落人後，「雖然是第一次參與，但同仁都很踴躍，我們的義賣物資還多到請了一輛搬家的小貨車才夠運送」。期待民眾能更重視自己的健康，國泰也會成為陪伴檢視健康的好夥伴。

許多民眾也熱情參與愛心義賣，黃先生跟老婆一起來參加活動，他說可以把家裡用不到的東西拿出來義賣做愛心很有意義，也感受到國泰員工的熱心與熱情，「如果有機會，明年我也想捐東西出來義賣做愛心」，他第一波只花了250元就買了刀具、保溫杯跟提袋，還笑說「老婆已經自己跑去買更多想要的物品了」。

民眾黃先生收穫滿滿，笑說明年也要捐物資來做愛心。圖／國泰慈善基金會提供
國泰攜手YMCA舉辦「愛心環保園遊會」，旗下各單位參與踴躍。圖／國泰慈善基金會提供
國泰攜手警政署透過互動遊戲來提升民眾防詐意識。圖／國泰慈善基金會提供
國泰「愛心環保園遊會」活動氣氛熱烈，現場人潮絡繹不絕。圖／國泰慈善基金會提供
國泰人壽 義賣 活動
