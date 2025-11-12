以客為本 華南永昌證券連兩年獲公平待客評核前25%

華南永昌證券秉持「以客為本」理念，持續強化金融消費者保護，在今年金管會「公平待客原則評核」中，再度榮獲綜合證券商前25％頂尖佳績，連續兩屆入選，顯見公司在誠信經營、金融友善服務及客戶權益保障的卓越成果。

華南永昌證券長期將公平待客原則納入治理核心，以董事會層級督導「客戶申訴處理流程」，並與國際標準接軌，取得ISO10002客訴管理國際認證，客戶申訴案件30日內處理完成。也更進一步透過滿意度問卷、社群互動分析、客服回饋及行為數據追蹤等多元機制，掌握客戶需求，據以優化產品與創新服務。

在深度傾聽客戶聲音的同時，華南永昌證券也全方位強化防護機制，取得BS 10012個人資料保護管理機制國際認證，以最高規格守護客戶個資安全；而為防堵金融詐騙，停止非實名制廣告投放，且有賴前線同仁即時識詐、智能客服主動提醒，攔阻多起詐騙案件，守護客戶資產。營業大廳持續播放防詐宣導影片，提升全民防詐意識。

在守護投資安全的基礎上，華南永昌證券提升各客群友善服務。對年長者，在官網設立樂齡專區、65樂齡服務專線，並具備無障礙2.0A級的金融友善頁面及字型放大等功能，縮小數位落差。

公司自研的「華南 e指沖」App，操作簡單易上手，在新手投資族群中近七成表示該App是他們首次使用的投資平台；另有「股市小學堂」等教育課程，以及針對成年學生族群設有單日交易額度上限，防止過度投機，並與南台科技大學合作辦理全國大專院校暨高中職虛擬投資競賽，在在都是華南永昌證券降低投資門檻與推廣理財教育的努力。

隨AI熱潮帶動美股投資，「華南e指沖」推出美股複委託新功能，與S&P合作，整合各券商分析師的評級與目標價，以及趨勢掃描等，且可自由選擇以台幣或外幣交割，相當便利。已開立複委託帳戶的客戶可立即使用，有證券戶者亦可免費試用十天。