凱基期貨反詐治理成果卓越 榮獲期交所兩大獎殊榮

為加強防制日益猖獗的金融詐騙案件，凱基期貨積極響應臺灣期貨交易所舉辦的「期心期力期貨商反詐治理評鑑」活動，憑藉卓越的治理架構與扎實的執行成效脫穎而出，榮獲「反詐治理特別獎」及「反詐治理績優獎」雙項殊榮，展現在防詐治理上的前瞻布局與實質成果。

凱基期貨將反詐治理納入公司治理與客戶服務核心策略，從制度建設、建立防詐基礎設施到教育宣導三大面向全面推進。在制度建設方面，凱基期貨於公平待客委員會下設立跨部門「反詐騙小組」，從統籌、規劃、宣導執行與應變處理，從上而下建立完整防詐防線。

在建立防詐基礎設施方面，凱基期貨致力提升客戶服務，於官網與交易平台設置反詐騙專區，即時更新詐騙態樣與防範指南，並連結行政院、金管會、警政署及期交所等官方平台，提供業界最完整的防詐資訊。專區亦清楚標示官方社群媒體網址與識別方式，避免客戶誤入偽冒網站，並設有反詐專線與專用信箱，協助投資人即時通報與諮詢，亦透過Facebook、Instagram等官方社群平台持續發布反詐資訊，同時落實高齡及潛在風險客戶一對一關懷，提供精準保護，確保防詐政策由制度落實至客戶體驗。

此外，凱基期貨積極落實內部宣導，強化資訊交流與教育訓練，全體員工皆完成反詐教育課程，並定期舉辦宣導講座，鼓勵主動蒐報詐騙情資，建立企業內部快速應變機制，力求將反詐理念全面融入日常營運與服務流程，實現「前瞻式金融交易風險防護」。

凱基期貨相信，反詐治理不僅是單純的業務風險管理，而是對客戶、市場的核心承諾與企業責任，未來將持續投入防詐科技、推動跨領域聯防合作，深化客戶風險教育，展現打擊詐騙的決心與責任，致力打造更安全、值得信賴的金融服務環境。