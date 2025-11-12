國泰證邀檢調專家解析詐騙新招 打造金融安全守護網

根據內政部警政署「165全民防騙網」資料統計，2025上半年發生逾2,700件「假檢警視訊製作筆錄」詐騙案件，財產損失高達53億元。為善盡企業社會責任，國泰證券聚焦「防詐、阻詐、識詐」三大面向，由內而外築起金融安全的守護網。除了為全體同仁進行線上教育訓練外，近日更邀請駐金管會檢察官劉韋宏舉辦專題演講，從實務的金融刑事案件切入，剖析詐騙集團日趨複雜的新手法，包含期貨投資詐騙、偽造高額支票等案例，並說明偵辦流程與交易所協查機制，強調企業內部人員在防詐工作中的角色與責任。

近期詐騙集團藉由虛擬貨幣投資熱潮，結合語音網路釣魚攻擊（Vishing）、AI深偽技術（Deep Fake）等新興手法，侵害政府官員、企業高層，乃至一般社會大眾，手法日益精密、防不勝防。國泰證券高度重視相關議題，並由總經理周冠成親自號召跨部門各級主管共同參與，期盼透過實體與線上的課程、講座，及公私部門的互動分享，促成由上而下的教育宣導，深化同仁識詐能力，為客戶的金融安全堅守第一道防線。

國泰證券亦將防詐理念深植日常營運，將既有的客服專線升級為「客服、反詐騙暨申訴專線」，於營業日上午8時至晚間11時提供民眾即時諮詢服務，以即時攔阻詐騙，避免詐騙集團以聳動話術，鎖定防詐意識薄弱的民眾趁虛而入。自2024年上線以來，已接獲超過2萬通來電詢問騙相關議題；此外，亦建立主動監測機制，當發現疑似異常交易時，業務團隊將致電關懷客戶，主動出擊守護民眾資產；更成立反詐專責部門，以實際行動回應社會需求。

展望未來，國泰證券將發揮券商核心本業與企業社會責任，擴大金融防詐影響力，實踐「BETTERTOGETHER共創更好」的集團精神，幫助民眾遠離詐騙，實現財務健康的理想願景。