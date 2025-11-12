快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2023年10月19日至今債券指數累積漲幅。(資料來源：Bloomberg，野村投信整理；統計至2025/10/13)
2023年10月19日至今債券指數累積漲幅。(資料來源：Bloomberg，野村投信整理；統計至2025/10/13)

金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼以及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融債殖利率走低以來，全球金融債指數與全球金融次順位債指數分別上漲23%與27%，表現優於全球投資級公司債，目前金融債與金融次順位債到期殖利率分別為4.15%與4.53%，仍處於長期的相對高檔，且美債殖利率未來有望進一步走低，金融債持續看好。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美國聯準會繼9月降息一碼後，10月29日再度降息一碼，雖然聯準會主席鮑爾淡化12月繼續降息的可能性，但因美國通膨相對受控，且勞動市場轉弱，未來還有持續降息機會，自2023年10月19日以來，金融債殖利率逐步走低，整體報酬逾兩成，但殖利率目前仍在長期相對高檔，隨著聯準會持續降息，未來金融債殖利率有望緩步走低，表現空間值得期待。

美國大型銀行股第3季財報表現亮眼，則是另一項支持金融債的利多因素。根據美國六大銀行第3季財報結果，每股獲利(EPS)再一次全數優於市場預期，顯示獲利能力仍強，值得留意的是，六大銀行多數實際EPS都較預期高出15%以上，平均則大幅超越預期14.2%，表現突出。此外，美國可望放寬對於金融業的監管措施，今年6月底聯準會提案鬆綁銀行資本規定，計畫降低資本要求以及鬆綁資產配置，若以聯準會提案的銀行資本規定修訂來計算，現行美國銀行業的超額準備將被動大幅增加，進而為銀行釋放出大量的槓桿後資產擴張空間，同時也因發債需求減少可以減少利息成本。

張繼文指出，近三年金融債規模持續壯大，由於具有監管放鬆及創新機會，獲得市場青睞，全球市值已達5.2兆美元。立場傾向放鬆銀行監管的美國總統川普自1月就職以來，已購入超過1億美元的公司債、州政府債與市政債，其中包括美國大型金融債。在美國降息主旋律支持下，整體信評達投資等級的金融債值得納入資產配置中。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，在擔保隔夜融資利率(SOFR rate)與聯邦基金利率(Fed Fund Rate)利差擴大、銀行超額準備下滑，隔夜逆回購交易量一度劇降至2021年4月以來新低，Fed也正式宣布結束量化緊縮。在長期降息方向明確、經濟展望正向及市場對優質信用債投資需求增加下，維持加碼次順位金融債券比重，有望受惠利差存續期縮窄的價格上漲。

美國聯準會 降息 殖利率
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鴻海10月營收創新高 這檔市值型 ETF 表現受期待

「驗證後最終用途」…中防稀土流入美軍 擬學美訂出口新制

NBA／明星賽確定改制！ 2美國隊、1世界隊打循環賽

領息以外能填更要漲！00918及0056「雙十」表現勝出…寶藏名單曝光

相關新聞

2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成

金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼以及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融...

立委倡「全齡金融」打破貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化

立法院財政委員會12日進行質詢，立委林楚茵針對台灣邁入超高齡社會提出「全齡金融」概念，呼籲金管會打破銀行對高齡者房貸限制...

企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

隨著美國經濟放緩，失業率開始上升，景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）預估美國聯準會12月將再...

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

防詐騙網站加入民間力量、反應更快速，強化防詐力道！數發部12日介紹《網路詐騙通報查詢網》3.0，未來會「通報更全面、審查更快速、下架更及時與民眾更好用」，民眾只要遇到可疑網站，貼到查詢網就能了解是否為詐騙網站，同時還新增名人與企業專屬通報，還會加入第三方聯防機構與地方政府。

石崇良提健保補充保費惹議 彭金隆：確實未被事先徵詢

立法院財政委員會今天邀請金管會主委彭金隆列席備答詢，針對衛福部長石崇良要對股息、租金等收入以年計算再加徵健保補充保費，引...

二代健保補充保費政策惹議 彭金隆：會提供評估建議

衛福部日前針對二代健保補充保費修法方向提出看法，提出針對租金、股利和利息收入一年累計逾2萬元將收取2.11％補充保費，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。