立委倡「全齡金融」打破貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立委林楚茵倡「全齡金融」打破高齡貸款歧視。林楚茵國會辦公室／提供
立法院財政委員會12日進行質詢，立委林楚茵針對台灣邁入超高齡社會提出「全齡金融」概念，呼籲金管會打破銀行對高齡者房貸限制的潛規則，保障高齡金融消費者權益。對此，金管會主委彭金隆認同應推動金融服務「去標籤化」，使年齡不再成為獲取金融服務的障礙。

林楚茵表示，台灣今年邁入超高齡社會，國人平均壽命也逐漸延長，許多高齡者仍保有工作熱忱，重返職場成為「高年級實習生」，展現持續的生產力。

林楚茵說，然而，現行金融體系對高齡族群仍存有不公平限制。許多銀行採用「申貸人年齡加上貸款年限不得超過75年」的潛規則，導致高齡者可貸款的年期很短，不僅每月還款壓力沉重，也變相排除其購屋與理財的機會。

林楚茵強調，金融機構應以個人實際還款能力與資產條件作為評估依據，而非以年齡作為歧視性門檻。她呼籲金管會推動更加公平、包容的「全齡金融」制度，讓不同年齡層的民眾都能獲得合理且友善的金融服務。

彭金隆表示，「全齡金融」概念充分展現普惠金融的精神，金管會將持續推動年齡「去標籤化」，讓高齡者不被排除。他坦言自己今年已屆60歲，也關心未來邁入高齡後是否仍能獲得完善金融服務。

彭金隆強調，金融產業必須在觀念、技術、服務與法規面革新，讓金融服務更為寬廣，滿足各年齡層民眾的需要，打造更具包容性的金融環境。

