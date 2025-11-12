快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

合庫人壽穩健經營 持續捐助3,300萬元支持家庭照顧者

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫人壽長期投入公益，支持家庭照顧者已邁入第13年。今年再度展現企業社會責任，以每張房貸壽險保單捐款300元支持各項家庭照顧服務，截至今年第4季，累計捐款金額已達3,300萬元，持續為台灣社會注入溫暖與力量。

合庫人壽指出，公司在成立第三年即達到損益兩平，並開始每年捐款支持家庭照顧者。多年來始終保持穩健的財務體質，於今年上半年度資本適足率更超過1400% ，淨值比為21.17%且已連續10年穩定發放現金股利，展現財務穩健與長期經營的承諾。雖然金管會已於10月中旬公告ICS過渡性調適措施，但合庫人壽的清償能力與資本水準均遠高於標準，在財務穩健經營的成果下不需要且沒有申請過渡性措施。

在公益面向上，合庫人壽與家庭照顧者關懷總會合作成立「喘息學院」、「照顧咖啡館」、「照顧電視台」等計畫並積極配合政府長照2.0政策，推出「安心守護計畫」，協助有長照需求的保戶及其三等親。 當保戶或家人面臨失智或其他需要長期照顧的情況時，「安心守護計畫」能提供多元協助，包括心理建設、資源盤點、居家照顧服務等，協助家庭解決長照過程中的各種疑難雜症，減輕照顧者的壓力，讓保戶在面對高齡社會挑戰時更有依靠。

合庫人壽已連續15年獲得金管會肯定為績優保險公司。憑藉健全的財務結構與完整的商品線，合庫人壽不僅提供保戶多元保障，更成為國人信賴的長期夥伴。展望未來，合庫人壽將持續深化與家庭照顧者總會的合作，攜手守護台灣邁向高齡社會的每一個家庭。公司強調，保險不僅是財務保障，更是社會支持的重要力量。透過持續投入公益與創新服務，合庫人壽希望能在高齡化浪潮中，陪伴保戶與家庭安心前行，打造更具韌性的社會安全網。

合庫 捐款
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

投資大趨勢論壇11月18日登場／金管會主委彭金隆：推動 ETF 邁向國際化

大學水準AI機器人要來了 金管會：2026將有金融專用AI

金管會核准聯邦銀進駐高雄資產管理專區 成第18家試辦銀行

嘴塞萬元紅包送病兒歸西…一審建請總統特赦老婦 律師上訴指非單純殺人

相關新聞

2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成

金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼以及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融...

立委倡「全齡金融」打破貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化

立法院財政委員會12日進行質詢，立委林楚茵針對台灣邁入超高齡社會提出「全齡金融」概念，呼籲金管會打破銀行對高齡者房貸限制...

企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

隨著美國經濟放緩，失業率開始上升，景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）預估美國聯準會12月將再...

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

防詐騙網站加入民間力量、反應更快速，強化防詐力道！數發部12日介紹《網路詐騙通報查詢網》3.0，未來會「通報更全面、審查更快速、下架更及時與民眾更好用」，民眾只要遇到可疑網站，貼到查詢網就能了解是否為詐騙網站，同時還新增名人與企業專屬通報，還會加入第三方聯防機構與地方政府。

石崇良提健保補充保費惹議 彭金隆：確實未被事先徵詢

立法院財政委員會今天邀請金管會主委彭金隆列席備答詢，針對衛福部長石崇良要對股息、租金等收入以年計算再加徵健保補充保費，引...

二代健保補充保費政策惹議 彭金隆：會提供評估建議

衛福部日前針對二代健保補充保費修法方向提出看法，提出針對租金、股利和利息收入一年累計逾2萬元將收取2.11％補充保費，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。