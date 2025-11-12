壽險避險2兆仍難逃匯損！金管會彭金隆：不是死守國際準則
壽險者十年砸2兆元做匯率避險，卻未能真正化解風險。壽險公會提出匯率會計調整方案，引發市場正反意見。立委賴士葆認為，壽險業面臨匯率痛點仍應遵守國際財報準則，金管會主委彭金隆則說，國際準則是為了要「允當表達」，而非死守準則。
賴士葆說，國際規範是有公允性，如同一個人發燒38度，你卻把它換一個溫度計，為何要去改它呢？匯率升貶，為何金管會要替壽險業者善後？
彭金隆說，金管會沒有替他們善後。這是一個專業可討論問題，這是為了整個壽險業的問題。全世界使用IFRS17來看，不是每個國家都完全一樣，很多國家根本不採行，是根據不同需要來做。
彭金隆說，國際準則是為了要允當表達，不是要死守準則。他昨天才跟會計界的人溝通。
財委會最後通過臨時提案，要求金管會研議採取暫行性措施的可行性，以化解壽險業面對匯率變化難處，但仍應遵守國際財報準則，以忠實呈現壽險業經營結果。該研議結果半年內提交財委會。
