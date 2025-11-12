壽險避險2兆仍難逃匯損！金管會彭金隆：不是死守國際準則

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

壽險者十年砸2兆元做匯率避險，卻未能真正化解風險。壽險公會提出匯率會計調整方案，引發市場正反意見。立委賴士葆認為，壽險業面臨匯率痛點仍應遵守國際財報準則，金管會主委彭金隆則說，國際準則是為了要「允當表達」，而非死守準則。

賴士葆說，國際規範是有公允性，如同一個人發燒38度，你卻把它換一個溫度計，為何要去改它呢？匯率升貶，為何金管會要替壽險業者善後？

彭金隆說，金管會沒有替他們善後。這是一個專業可討論問題，這是為了整個壽險業的問題。全世界使用IFRS17來看，不是每個國家都完全一樣，很多國家根本不採行，是根據不同需要來做。

彭金隆說，國際準則是為了要允當表達，不是要死守準則。他昨天才跟會計界的人溝通。

財委會最後通過臨時提案，要求金管會研議採取暫行性措施的可行性，以化解壽險業面對匯率變化難處，但仍應遵守國際財報準則，以忠實呈現壽險業經營結果。該研議結果半年內提交財委會。

壽險業 匯率 金管會
相關新聞

2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成

金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼以及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融...

立委倡「全齡金融」打破貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化

立法院財政委員會12日進行質詢，立委林楚茵針對台灣邁入超高齡社會提出「全齡金融」概念，呼籲金管會打破銀行對高齡者房貸限制...

企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

隨著美國經濟放緩，失業率開始上升，景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）預估美國聯準會12月將再...

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

防詐騙網站加入民間力量、反應更快速，強化防詐力道！數發部12日介紹《網路詐騙通報查詢網》3.0，未來會「通報更全面、審查更快速、下架更及時與民眾更好用」，民眾只要遇到可疑網站，貼到查詢網就能了解是否為詐騙網站，同時還新增名人與企業專屬通報，還會加入第三方聯防機構與地方政府。

石崇良提健保補充保費惹議 彭金隆：確實未被事先徵詢

立法院財政委員會今天邀請金管會主委彭金隆列席備答詢，針對衛福部長石崇良要對股息、租金等收入以年計算再加徵健保補充保費，引...

二代健保補充保費政策惹議 彭金隆：會提供評估建議

衛福部日前針對二代健保補充保費修法方向提出看法，提出針對租金、股利和利息收入一年累計逾2萬元將收取2.11％補充保費，引...

