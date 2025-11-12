野村投信進駐高雄資產管理樞紐專區 資產管理業務再升級

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村投信亞洲資產管理中心高雄專區營業據點，(左二)通路暨零售事業處主管、資深副總經理陳又本。（野村投信/提供）
野村投信亞洲資產管理中心高雄專區營業據點，(左二)通路暨零售事業處主管、資深副總經理陳又本。（野村投信/提供）

為響應金管會推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」的政策，野村投信正式進駐高雄資產管理專區，預計於2025年11月3日正式啟用新辦公室。這不僅象徵野村投信業務版圖的再擴展，更是野村躍進新里程碑的重要一步，開啟嶄新、璀璨的發展階段。

這次進駐高雄，代表野村投信對南台灣市場的高度重視與深耕承諾。我們將高雄視為資產管理價值共創的重要基地，期望在地深耕、與客戶共築理財願景，並實踐企業永續發展的理想。

野村投信成立於1998年，秉持提供客戶全方位的投資方案之理念，打造在地國際團隊，並嚴選投資機會，持續創新與突破。2023年正式進軍ETF市場、今年更率先推出全台首檔主動式ETF，更首次完成台日ETF跨境雙掛牌ETF的創舉，臺日兩地跨境連結式ETF規模的持續成長，野村投信更驗證「打造亞洲資產管理中心」政策下的國際合作成效。不僅為兩地投資人提供更多元的跨國資產配置工具，也發揮台日雙邊金融影響力，為國內投信業者提升國際競爭力創造新良好的基礎。

截至2025年9月底，野村投信境內基金與全權委託規模高達新台幣5,026億元，加上境外基金總代理總資產規模更突破1兆元，展現強勁的成長動能。展望未來，野村投信將持續「客戶需求優先」的產品策略，以滿足各類型客戶以及高端資產客戶日益蓬勃的投資需求，並積極接軌國際市場，致力成為最值得信賴的資產管理品牌。

ETF 新台幣
