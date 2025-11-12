快訊

馬太鞍溪暴漲…水流入明利村水大難封 全力防堵漫淹面積北擴

暴雨水淹1樓高…宜蘭蘇澳2車拋錨路中 慘被AAV7突擊車輾壓成廢鐵

懶人包／亂丟最高罰6千！舊行動電源回收賺400 加碼獎勵、兌換地點一次看

兆豐證券、兆豐期貨雙雙榮獲「反詐騙評鑑」獎項 守護投資人資產安全

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐證券連續二年榮獲證交所「反詐騙評鑑」獎項，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君(右)親自出席受獎。（兆豐證券／提供）
兆豐證券連續二年榮獲證交所「反詐騙評鑑」獎項，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君(右)親自出席受獎。（兆豐證券／提供）

兆豐證券積極響應政府防詐政策，憑藉推動防詐措施的卓越成效及貫徹公平待客的服務精神，今(2025)年再度榮獲臺灣證券交易所主辦的第二屆「反詐騙評鑑」卓越獎，由董事長陳佩君親自出席受獎。子公司兆豐期貨今年亦榮獲臺灣期貨交易所首屆「期貨商反詐治理評鑑」的反詐治理績優獎、反詐治理特別獎第五名的雙項肯定，雙雙展現防詐成果。

秉持兆豐金融集團「尊重包容、專業信賴、誠信當責」的核心價值，兆豐證券與兆豐期貨高度重視客戶承諾，由公司最高層級董事會擬訂公平待客暨防詐策略，並建構健全的防詐管理體系、督導公司三道防線。

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君強調，兆豐證券、兆豐期貨近年積極將業務服務及公益作為均與防詐主軸緊密結合，並進行跨域阻詐。去(2024)年即創證券業者之先，與警政署刑事警察局簽訂「反詐騙合作意向書」，再配合集團聯防機制，至今仍持續深化與政府機關及民間夥伴的聯防關係，打造更堅實的防詐守護網。同時，深耕公司內部全員反詐的企業文化、提升全員的阻詐意識。

兆豐證券與兆豐期貨董事會皆責成公平待客委員會為反詐專責單位，統籌推動公平待客暨防詐業務，並由總經理督導各部門，確保三道防線落實執行，並強化第一線同仁機警識詐、積極阻詐的能力；今年亦舉辦董事公平待客暨反詐騙交流座談會，邀集董事與高階主管共同參與，以精進公司防詐騙措施。

另一方面，兆豐證券與兆豐期貨持續拓展識詐教育觸角，除將防詐警語融入多元客戶接觸管道，包含於官網及電子交易平台設立防詐騙專區，以及自媒體平台、線上交易APP介面、電子對帳單及簡訊通知等皆提供防詐警語；更進一步深入在地社區及校園舉辦金融識詐講座，強化民眾識詐意識。

未來，兆豐證券與兆豐期貨將持續精進防詐動能，與主管機關、集團及其他產業夥伴，公私協力，一同共築更完善的聯防網絡，守護投資人的資產安全，提供投資大眾安全信賴的金融環境。

兆豐金 臺灣期貨交易所 董事長
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

玉山證反詐騙 績效看得到

台積電期貨及小型台積電期貨 11日18時25分起盤後交易時段暫停交易

群益金鼎證券守護投資人權益 榮獲證交所反詐騙評鑑卓越獎

相關新聞

2023年10月殖利率高點以來 金融債累積漲幅逾兩成

金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼以及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融...

立委倡「全齡金融」打破貸款歧視 金管會：推動年齡去標籤化

立法院財政委員會12日進行質詢，立委林楚茵針對台灣邁入超高齡社會提出「全齡金融」概念，呼籲金管會打破銀行對高齡者房貸限制...

企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

隨著美國經濟放緩，失業率開始上升，景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）預估美國聯準會12月將再...

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

防詐騙網站加入民間力量、反應更快速，強化防詐力道！數發部12日介紹《網路詐騙通報查詢網》3.0，未來會「通報更全面、審查更快速、下架更及時與民眾更好用」，民眾只要遇到可疑網站，貼到查詢網就能了解是否為詐騙網站，同時還新增名人與企業專屬通報，還會加入第三方聯防機構與地方政府。

石崇良提健保補充保費惹議 彭金隆：確實未被事先徵詢

立法院財政委員會今天邀請金管會主委彭金隆列席備答詢，針對衛福部長石崇良要對股息、租金等收入以年計算再加徵健保補充保費，引...

二代健保補充保費政策惹議 彭金隆：會提供評估建議

衛福部日前針對二代健保補充保費修法方向提出看法，提出針對租金、股利和利息收入一年累計逾2萬元將收取2.11％補充保費，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。