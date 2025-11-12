企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

隨著美國經濟放緩，失業率開始上升，景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）預估美國聯準會12月將再度降息，維持漸進式寬鬆步調，政策利率可望於2026年底降至3.00%至3.25%。目前，對於美國公債持中性看法，預期10年期公債殖利率將維持在3.75%至4.25%震盪， 並偏好3至7年中天期債券，因利差與價格回升潛力具吸引力。

文家輝（Lyndon Man）指出，儘管目前處於信用週期的後段，在企業基本面穩健、長期資金技術面支撐，以及平衡收與風險的三大優勢下，高品質的投資等級債券持續展現防禦與收益潛力。

首先，投資等級債券的基本面具韌性，企業資金槓桿穩定操作，再融資策略積極，資產負債表健全。儘管利差收斂，投資報酬主要來自收益本身，在美元計價的投資等級債券殖利率超過 5%的情況下，持有時間比進場時機更重要。

其次，投資等級債券持續受惠於強勁的技術面，尤其是保險與退休基金等長期資金穩定的買盤，提供結構性支撐。

最後，從投資配置的角度來看，企業債比起主權債展現更穩定的槓桿水準及債務管理紀律。在全球財政風險升高之際，投資等級企業債提供更佳的收益與風險平衡，具備防禦性與存續期敏感性，在市場波動或衰退時表現尤佳。即使經濟未進入衰退，在「利率長期維持高檔」的環境下，投資人仍能獲得穩定的收益。

文家輝（Lyndon Man）認為，歐洲與英國市場因經濟體分散度高，加上集中且健全的監管機制，能夠為主動型投資人創造更多超額報酬，優於日益同質化且去監管化的美國市場。

在產業配置上，看好銀行、保險與電信等具定價能力與穩定收入的服務導向產業；相較之下，資本財與工業等製造業則面臨供應鏈重組等結構性挑戰。

景順環球高評級企業債券基金投資組合中，逾八成資產配置於投資等級債券，截至2025年9月30日，基金重點布局金46.6%、工業32.5%及公共事業4.6%三大產業，鎖定具備穩健收益潛力的高品質企業債券。

景順環球高評級企業債券基金聚焦全球優質發債企業，整體投資組合平均信用評等為 A-。基金策略依據各經濟體的信貸週期變化進行全球債券資產配置，藉此降低對美國或其他單一市場的偏誤風險。截至2025年10月31日，基金在九檔同類型基金2年、3年5 年及10年表現排名中皆為第一，今年更榮獲 LSEG 理柏台灣基金獎-環球企業債券 美元十年期的肯定。