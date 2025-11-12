防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

防詐騙網站加入民間力量、反應更快速，強化防詐力道！數發部12日介紹《網路詐騙通報查詢網》3.0，未來會「通報更全面、審查更快速、下架更及時與民眾更好用」，民眾只要遇到可疑網站，貼到查詢網就能了解是否為詐騙網站，同時還新增名人與企業專屬通報，還會加入第三方聯防機構與地方政府。

數發部長林宜敬表示，打詐是好人與壞人的對抗，隨著壞人的詐騙方式更多元，好人也要強化預防工具。自從《網路詐騙通報查詢網》上路以來，通報數有43.9萬，已經有21萬件下架，每下架一則的成本是192元，未來希望可以持續降低通報成本。

「不只政府打詐，查詢網也加入民間查核機構與地方政府！」數發部官員指出，新的查詢網除了改善使用介面，增加推播通知功能，而且反詐的來源除了民眾通報、本人通報與AI搜尋外，也增加事實查核中心、MyGoPen查核網站、趨勢科技等第三方查核平台，還有地方政府與部會的通報，讓防詐網絡更全面。

針對合作的政府部會，數發部官員指出，目前已經跟金管會建立聯防與快速通報、下架的機制，未來會跟衛福部洽談合作，若與其醫藥相關的訊息可以更快速反應。台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯表示，以前民間團體多半以個別方式回報詐騙線索，如今可透過正式聯防機制與政府協作，讓詐騙回報更有即時性與系統性。

本報記者詢問，相關訊息已經下架21萬件，剩下22萬件的狀況為何？數位產業署副署長黃雅萍回應說，剩下22萬件有些是回報並非假訊息，也有正在處理的狀況，但因為下架是行政處分，在下架前網站也會提醒通報者，相關網址可能是高風險網站、請勿點擊，因此仍有防堵效果。

