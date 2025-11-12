穩定幣納入日常支付？ 彭金隆：先監理後發展三大應用

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

立委林思銘12日於立法院財委會關注是否支持讓「穩定幣」成為日常消費使用的型態之一，金管會主委彭金隆表示，穩定幣要能發揮功能，必須有明確的應用場景，目前金管會的重點是先針對「穩定幣發行」建立監理制度，應用場景的部分則是要待日後形成生態圈，市場會找到其他使用場景，基本上穩定幣常見有三大應用，即日常消費支付、跨境交易匯兌和虛擬資產交易。

彭金隆指出，國際上穩定幣主要有三個應用場景，分別是日常支付、跨境交易與匯兌，以及虛擬資產交易。金管會現階段政策方向是建立穩定幣發行規範，確保監理架構完善後，再推進生態圈發展，應用場景要能形成生態圈，監理基礎要先穩固。

穩定幣是否將被規劃結合電子支付等其他日常消費支付應用？彭金隆表示，若開放穩定幣的使用之後，市場自然就會尋找其他使用場景，當然若穩定幣進入消費用途，一定會有基本的消費管控規範，目前台灣的電子支付工具已經非常普遍，這些都有相當完備的法規與管理機制，若要讓穩定幣和既有工具結合「還差很遠」，需逐步規劃，兼顧創新發展與金融穩定。

至於中央銀行總裁楊金龍日前表示「台灣有發行穩定幣的空間，但應由金融機構發行」，林思銘追問金管會立場是否一致。彭金隆回應，金管會與央行在此方向上有共識，第一階段將優先由金融機構發行，由金管會與央行共同負責監督，以確保穩健與安全；但在《虛擬資產服務法》的法規設計上仍保留彈性，參考歐盟MiCA法案的模式，未來不排除分階段開放其他業者參與。

金管會 消費 生態
