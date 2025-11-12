海外金融需求年增率翻倍 滙豐銀支援國際生活零時差

根據金管會公布最新財管2.0業務，統計至9月底，累積資產管理規模逼近新台幣1.9兆元。滙豐(台灣)商業銀行長期深耕台灣高資產客群，持續整合集團銀行與證券平台資源，協助客戶進行全球化資產配置，期能分散風險以應對潛在的市場波動。此外，隨著疫後國際航線恢復及旅遊市場回溫，海外留學人數重返疫情前水準，出國旅遊人數大幅成長，帶動出境消費金額上升。滙豐銀行統計，目前有近四成的卓越理財客戶同時擁有多國帳戶，除了尋求資產保值與增長機會，對於跨境生活的海外金融服務需求也較去年成長近一倍。

滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：「滙豐銀行持續深化環球金融布局，藉遍布全球五大洲、57個市場的營運據點與網絡優勢，致力打造無國界、無時差、無斷點的環球新體驗，聚焦『環球金融暢行、資金調度即時、全方位生活支援』三大服務，無論是展開國際新生活、海外深造或是跨國投資布局，在世界各地都能快速銜接環球金融服務，安心享受零時差的跨境支援。」

根據中央銀行統計，2024年底台灣對外資產總額逾3兆美元、年增5.1%，係因國人增持國外有價證券及其證券價格上揚。滙豐銀行表示，今年來自高資產客戶主動提出的海外金融服務需求，較去年成長近一倍，以新加坡、美國、英國、香港與澳洲為主要目的地。

自規劃海外旅程起，客戶即可透過滙豐的環球據點及服務網絡，靈活管理跨國帳戶，享受即時到帳、零手續費的環球轉帳體驗，輕鬆調度全球資金；抵達當地後，透過環球Visa金融卡可享九大外幣免手續費海外提款與消費。客戶亦可提前主動申請個人往來紀錄，方便自行在當地辦理信用卡或貸款等金融服務時參酌使用。

為協助客戶實現多元幣別布局以及支應跨境生活所需，即日起至 2025 年 12 月 31 日止，滙豐銀行推出超優定存利率，包含美金定存最高年息 7% 優利方案，以及新台幣年息最高 3%優利定存活動。此外，針對強勁的外幣換匯需求，滙豐銀行特別為合格卓越理財客戶推出七大外幣換匯優利定存活動，換匯至美金、紐幣、英鎊、加幣、澳幣、歐元或日幣皆能享有 7 天期年息 10% 的高利。此外，只要在 2025 年 12 月 31 日前，成功推薦親友開立卓越理財專戶，推薦人將有機會享有最高新台幣30,000元禮券。