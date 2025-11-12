玉山銀行攜手中興大學舉辦「2025有機生活日」 共築永續食農共好圈

為深化永續農業與綠色生活理念，玉山銀行攜手中興大學有機農業推動中心，於8日舉辦「2025有機生活日」，以「水果小鎮出任務：拾起有機回憶」為主題，邀請逾百間有機農業單位參與，吸引上千名民眾共襄盛舉。活動內容涵蓋植栽照護、綠色餐飲、有機食農課程等多元體驗，讓民眾從實作中探索有機農業、生態保育及淨零排放的緊密連結。

「2025有機生活日」由農糧署副署長陳啓榮、玉山銀行消費金融處處長蔡宗樺與產官學界代表，共同出席有機生活日慶祝暨啟動儀式，以稻穗、有機蔬果籃及生態動物意象，象徵「打造永續綠生活，全國一同挺有機」的核心理念。玉山也於現場設攤，與永續食農從業者及消費者共同交流，鼓勵民眾選購國產有機與友善農產品，展現對有機生活的支持，以實際行動支持有機耕作與永續消費。

玉山長期深耕永續食農領域，自2014年啟動「玉山瓦拉米計畫」，支持花蓮南安部落農友轉型有機農法，以善為起點，守護玉山山腳下第一畝田。不僅保育地方環境，更促進當地產業發展及協助原民文化保存，歷經十年耕耘，進一步深化ESG與金融連結，於2024年推出「Farm to Table創新金融服務」，提供永續融資與金流方案，攜手農業部、產業顧問等合作夥伴，共同串聯輔導、資金與行銷資源，建構「永續金三角」合作模式，推動環境友善耕作與綠色消費，全面支持永續食農價值鏈的發展。

展望未來，玉山將持續以創新金融服務為核心，發展前瞻性永續策略，並深化與農業部、中興大學有機農業推動中心及農產品驗證中心等跨領域夥伴關係，透過支持政府政策，鏈結產業技術、學術研究與金融資源，打造「永續食農共好圈」，引領減碳與生物多樣性保育行動，實現人與自然和諧共生的願景。