快訊

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

東京寶可夢樂園明年2月5日開幕！必吃必買必玩、如何入場一次看

貓奴夢幻車牌決標！「CAT-8888」57.6萬標出 前3名價格曝光

玉山銀行攜手中興大學舉辦「2025有機生活日」 共築永續食農共好圈

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為深化永續農業與綠色生活理念，玉山銀行攜手中興大學有機農業推動中心，於8日舉辦「2025有機生活日」，以「水果小鎮出任務：拾起有機回憶」為主題，邀請逾百間有機農業單位參與，吸引上千名民眾共襄盛舉。活動內容涵蓋植栽照護、綠色餐飲、有機食農課程等多元體驗，讓民眾從實作中探索有機農業、生態保育及淨零排放的緊密連結。

「2025有機生活日」由農糧署副署長陳啓榮、玉山銀行消費金融處處長蔡宗樺與產官學界代表，共同出席有機生活日慶祝暨啟動儀式，以稻穗、有機蔬果籃及生態動物意象，象徵「打造永續綠生活，全國一同挺有機」的核心理念。玉山也於現場設攤，與永續食農從業者及消費者共同交流，鼓勵民眾選購國產有機與友善農產品，展現對有機生活的支持，以實際行動支持有機耕作與永續消費。

玉山長期深耕永續食農領域，自2014年啟動「玉山瓦拉米計畫」，支持花蓮南安部落農友轉型有機農法，以善為起點，守護玉山山腳下第一畝田。不僅保育地方環境，更促進當地產業發展及協助原民文化保存，歷經十年耕耘，進一步深化ESG與金融連結，於2024年推出「Farm to Table創新金融服務」，提供永續融資與金流方案，攜手農業部、產業顧問等合作夥伴，共同串聯輔導、資金與行銷資源，建構「永續金三角」合作模式，推動環境友善耕作與綠色消費，全面支持永續食農價值鏈的發展。

展望未來，玉山將持續以創新金融服務為核心，發展前瞻性永續策略，並深化與農業部、中興大學有機農業推動中心及農產品驗證中心等跨領域夥伴關係，透過支持政府政策，鏈結產業技術、學術研究與金融資源，打造「永續食農共好圈」，引領減碳與生物多樣性保育行動，實現人與自然和諧共生的願景。

玉山銀行 農業 生活
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

毒蛋案延燒！農業部揭雞農疑違法用藥 醫：現在最重要的是「這件事」

文雅畜牧場雞蛋再驗出芬普尼 農業部要求重罰移送檢調

玉山證反詐騙 績效看得到

鳳凰來襲玉山清空 81隊登山客全數安全下山

相關新聞

企業基本面穩健 景順：投資等級債券具防禦與收益優勢

隨著美國經濟放緩，失業率開始上升，景順環球高評級企業債券基金經理人文家輝（Lyndon Man）預估美國聯準會12月將再...

防詐網3.0與民間合作 更快預防與下架

防詐騙網站加入民間力量、反應更快速，強化防詐力道！數發部12日介紹《網路詐騙通報查詢網》3.0，未來會「通報更全面、審查更快速、下架更及時與民眾更好用」，民眾只要遇到可疑網站，貼到查詢網就能了解是否為詐騙網站，同時還新增名人與企業專屬通報，還會加入第三方聯防機構與地方政府。

石崇良提健保補充保費惹議 彭金隆：確實未被事先徵詢

立法院財政委員會今天邀請金管會主委彭金隆列席備答詢，針對衛福部長石崇良要對股息、租金等收入以年計算再加徵健保補充保費，引...

二代健保補充保費政策惹議 彭金隆：會提供評估建議

衛福部日前針對二代健保補充保費修法方向提出看法，提出針對租金、股利和利息收入一年累計逾2萬元將收取2.11％補充保費，引...

陸股估值回升 法人看好中長期布局契機

隨著陸股評價逐步回升至歷史平均水平，資訊科技類股估值明顯提升，市場氛圍逐漸轉趨樂觀。法人指出，中國大陸市場正處於「政策托...

新青安房貸鬆綁 公股銀行排撥情況大幅改善

金管會自今年9月起針對新撥款的新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制，公股行庫觀察，隨著新青安貸款鬆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。