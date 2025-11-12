石崇良提健保補充保費惹議 彭金隆：確實未被事先徵詢

立法院財政委員會今天邀請金管會主委彭金隆列席備答詢，針對衛福部長石崇良要對股息、租金等收入以年計算再加徵健保補充保費，引發爭議後政策喊卡，國民黨籍立委林德福質詢時形容衛福部放出消息之後干擾股市，這是「禿鷹」，對此金管會主委彭金隆在答詢時指出，金管會確實未被事先徵詢，至於解決方案，除了立委所提中華經濟研究院院長連賢明提議用資產取代股利來收保費之外，彭金隆也主動釋出可用「商保補健保」的方式來替代。