郵局首批普發1萬今逾374萬筆入帳 17日再啟動ATM領現服務
首批普發現金1萬元今起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，今天已發放374萬2947筆，ATM領現服務則將於11月17日啟動，郵局臨櫃領現11月24日開放。
中華郵政表示，首批普發現金入帳採郵局帳戶者近36%，於今日完成普發現金首批發放，涵蓋「直接入帳」及民眾「登記入帳」2大管道，總計發放374萬2947筆，其中登記入帳占35.5%，直接入帳占64.5%，普發款項已送達民眾指定的郵局儲金帳戶。
由於普發現金1萬元有5種領取方式，包含「特定族群直接入帳」、「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「特定偏鄉造冊發放」。
中華郵政表示，後續ATM領現服務將於11月17日啟動；郵局臨櫃領現將於11月24日開放。民眾可依自身便利性，選擇最適合的領取方式。另外，登記入帳、ATM領現、郵局臨櫃領現均在2026年4月30日截止。
