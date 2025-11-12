南山人壽獨董親訪原鄉 以行動深化公平待客文化

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
南山人壽獨立董事曾榮秀親自擔任防詐宣導關主，提醒長輩面對新型詐騙手法需提高警覺。圖／南山人壽提供
南山人壽積極落實「以客為本、公平共融」精神，連續四年蟬聯金管會「公平待客原則評核」前25%績優企業，為深化公平待客文化，日前南山人壽兩位獨立董事汪信君及曾榮秀隨著「南山原鄉關懷列車」腳步，親赴苗栗縣泰安鄉的原鄉部落，透過遊戲化的互動關卡，向在地長輩宣導風險意識與金融識能，並期勉南山人壽能持續走入更多臺灣社區，與各界攜手共好，讓公平待客精神落實在「看得見、摸得著、能改變生活」的實際活動中。

南山人壽期許成為「永續健康領航者」，秉持「永續健康」核心理念，致力推動多元公益與關懷行動。自西元2023年起，由南山人壽慈善基金會為推動平台，啟動「南山原鄉關懷列車」計畫，每年深入十個原鄉部落，在每一場原鄉活動中，除了向參與的民眾倡導多運動、健康飲食等健康促進觀念外，亦結合防詐騙宣導活動，呼應金管會「防制詐騙全民動起來」政策，提醒部落長輩面對各類新型詐騙手法需隨時提高警覺。

為更貼近了解原鄉生活樣貌，南山人壽兩位獨立董事汪信君、曾榮秀親身參與「南山原鄉關懷列車」活動，在苗栗縣泰安鄉場次的活動中輪流擔任健康與防詐宣導關主，藉由與原鄉部落長者面對面互動，設身處地理解金融脆弱族群的生活情境與行為模式，切身體會到「公平待客」並非口號，而是一份保險業必須落實在具體行動中的責任與承諾。

如在「防詐翻翻樂」防詐宣導的遊戲關卡中，兩位獨立董事指出，現場多數長輩其實都知道現在詐騙案件很多，但往往無法清楚辨識「什麼情境，可能就是遇到詐騙」，當被問到「假投資」、「假檢警」的題目時，許多長輩的第一反應是：政府單位，打來就是要配合。可見「信任錯置」仍是民眾遭詐騙的最大風險來源，尤其，偏鄉長輩資訊來源往往較為單一，若缺乏正確判斷與即時警覺，容易成為假檢警詐騙的目標。

此外，當兩位獨立董事在陪同參與「憶起動動腦」失智預防遊戲關卡時，也觀察到，只要有人陪伴、有人帶著一起練習，多數長輩都會主動投入遊戲、甚至享受其中。這樣的觀察，也提醒南山人壽在設計各種失智關懷作為，必須從「預防」著手，透過運動、記憶遊戲、飲食教育，讓失智預防融入日常生活中，而不是等到長輩失能後，才開始尋求協助，因為，失智症重要的不只是治療問題，更需要的是「陪伴與早期介入」。

多年來，南山人壽透過制度化機制落實公平待客精神，由董事長與獨立董事組成「公平待客推展委員會」，每季召開會議，檢視並督導各項政策與策略的落實情形。2024年，兩位獨立董事親自出席「新住民議題董事座談會」，並於《公平待客快訊》分享國際發展趨勢，展現公司對多元族群的高度重視。在今年，獨立董事親赴原鄉，擔任健康與防詐宣導關主，實際與原鄉長者互動，將董事層對「共融、平等服務」的承諾轉化為具體行動，深化公司對公平待客理念的實踐意識。

展望未來，南山人壽將持續深化公平待客文化，打造更公平、更友善且更值得信賴的金融環境，不僅成為客戶長期信賴的保險夥伴，更將攜手夥伴，持續以實際行動提升原鄉健康識能及防災防詐風險意識，成為共好的參與者。

為深化公平待客文化，南山人壽兩位獨立董事汪信君（右一）及曾榮秀（右二）隨著「南山原鄉關懷列車」腳步，親赴苗栗縣泰安鄉的原鄉部落。圖／南山人壽提供
董事長 南山人壽 詐騙
