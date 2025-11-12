分紅保單買氣旺 富邦人壽「美富紅運」連續三年保費突破400億元

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

市場公認的標竿，總能穿越景氣循環，成為世代首選，例如2025年獲選為全球最值得信賴公司冠軍「台積電」、屢受消費者好評的3C品牌「iPhone」，在財富規劃領域中，「富邦人壽美富紅運外幣分紅終身壽險」 連續三年蟬連壽險業「百億神單」，聚焦三大亮點：第一、保戶有機會參與分享保險公司經營分紅保單績效。第二，透過時間與複利效果，提早規劃，保障及時到位。第三、具備壽險保障，並參與分紅、資產增值與傳承等特色。

富邦人壽指出，「美富紅運」持續熱銷，創下三年保費突破相當於新台幣400億元的佳績，正反映現代保戶不僅看重商品對保障及財富規劃的功能，更願與穩健成長的品牌同行，因此屢次獲得保戶對富邦人壽品牌的深度信賴，未來將持續與保戶共創長期價值。「美富紅運」成功掌握保戶的三大核心需求：

第一、 從客戶到夥伴：穩健品牌，共創價值

分紅保單讓保戶有機會參與分享保險公司經營分紅保單績效，這樣的設計使保戶不只是客戶，更像有參與感的夥伴關係。在嚴格監理框架下，分紅保單的長期價值，回歸於保險公司的財務穩健、投資專業及服務品質。

第二、 從年輕到成熟，提早規劃，多元配置

「美富紅運」提供保障，對於必要的保障需求，更應及時投保，以固定資金建構未來保障，保留其他資金作更多財務規劃。透過時間與複利效果，年輕時投保，保費負擔相對輕鬆，保障就能及時到位。以男性希望在80歲時留給家人新台幣3,000萬元為例，該如何透過及早規劃，以更少的保費達成相同的身故保障?選擇投保「美富紅運」6年期、100萬美元保障：20歲投保，實繳保費約10萬美元、40歲投保，實繳保費約23萬美元、60歲投保，實繳保費約42萬美元。可見越早規劃，保費成本越低，節省下來的資金更能彈性運用在其他財務規劃，強化整體資產配置的多元與效率。

第三、 從現在到未來：從容布局，成就紅運

富邦人壽表示，「美富紅運」不只是一份保險，更是人生財務的關鍵選擇，要匆匆忙忙被動應付？還是從從容容主動布局？有保戶表示，這是一張「終究要買的保單，為何不在現在就行動？」顯見「美富紅運」已成為保戶從容布局，是一生必備的分紅保單，具備壽險保障，並參與分紅、資產增值與傳承等特色，為未來建構穩健財務基礎。

