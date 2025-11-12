抽中 iPhone17 不是夢！合庫銀 ATM 領普發1萬抽新機 不限合庫金融卡

合庫銀行積極響應財政部「全民+1 政府相挺」發放現金政策，特別推出「抽中iPhone17不是夢！ATM防詐最輕鬆」領現抽獎活動，自11月17日起至明年4月30日止，民眾只要透過合庫ATM領取政府發放現金1萬元，不限於合庫金融卡皆可參加抽獎，有機會將iPhone 17最新手機帶回家，合庫金融卡再加碼抽台灣Pay紅利點數888點，讓普發現金領得開心、抽獎也開運。

合庫銀行指出，本次活動共分三檔次抽出5名iPhone 17得主，分別於12月17日、2026年3月18日及年5月17日公布中獎名單；民眾只要攜帶任一銀行金融卡於合庫ATM輸入身分證統一編號及健保卡號，領取「全民+1 政府相挺」普發現金成功，即具iPhone 17抽獎資格，越早領中獎機會越大；此外，凡持合庫金融卡成功領現者，還可加碼抽台灣Pay紅利點數888點，共3,000名幸運得主將於2026年5月17日揭曉。

此外再加碼推出合庫「萬元加倍送」抽獎活動，自11月5日起至明年4月30日止，民眾只要於「全民+1 政府相挺」官網採「登記入帳」方式，選擇合庫存款帳戶成功入帳，或以合庫金融卡於本行ATM成功領取現金，並使用合庫信用卡一般消費累積達10,000元即獲得一次抽獎機會，累積達20,000元獲得兩次抽獎機會，以此類推。刷越多，抽獎機會越多，最高可抽中8萬元刷卡金等豐富獎項。

合庫銀行提醒民眾，請勿點擊不明網頁連結，普發現金及抽獎活動不會以電話或連結方式通知中獎，也不會要求提供帳號、密碼等個資。民眾應認明合庫銀行官方網站說明及親至合庫銀行ATM領取普發，以避免受騙。合庫銀行表示「領普發、抽iPhone、安全一次到位」歡迎全民踴躍參加，安全領錢、開心抽獎。