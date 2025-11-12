二代健保補充保費政策惹議 彭金隆：會提供評估建議

衛福部日前針對二代健保補充保費修法方向提出看法，提出針對租金、股利和利息收入一年累計逾2萬元將收取2.11％補充保費，引發民怨而暫緩規劃。金管會主委彭金隆於12日在立法院財委會答詢指出，金管會尊重衛福部專業，若涉及資本市場運作，金管會有義務提供完整的評估建議，確保維護資本市場的透明性和公平性。

面對立委林德福質疑衛福部擅自對外發表修法方向、要「劫富濟貧」又如何衡量誰貧誰富？彭金隆回應，衛福部已說明政策暫緩規劃、研議中，對於這類涉及多部會、內容又複雜的議題，跨部會溝通是必要的，金管會樂意、也必須提供必要資訊協助研議。不過，資本市場中有成千上萬的散戶投資人，每個人的投資行為與所得來源差異極大，很難用單一的標準衡量。健保議題並非金管會的專業範疇，若政策對交易行為造成影響，金管會會進行深度評估並提出建議。

立委李彥秀關切，若補充保費涵蓋股利所得，恐對長期投資與小資族造成衝擊。彭金隆回應，健保費率屬衛福部權責，金管會會就潛在影響進行分析，提供資料與建議，作為行政院及衛福部的政策參考，並強調金管會會維護市場的透明和公平。

立委鍾佳濱則詢問，補充保費若涵蓋資本利得，但虧損時卻沒有補償的公平性？彭金隆指出，股利收入的本質和利息所得還是有點差異，「股利有所得，但是資本可能不是利得」，可能會產生這樣的問題。

至於中經院院長連賢明建議改以資產作為課徵依據，彭金隆認為，資產屬存量、所得為流量的概念，從理論上看，以資產衡量支付能力有其意義，但涉及財政部、內政部等跨部會資料整合，非金管會能決定，也有很多專家各自提出解決方法，例如商保補健保等。所謂「一刀切」的做法一定要考慮各種狀況，有些人資產品質不同，要衡量這個資產要更精準。