快訊

不只簽證費！日本為抑制觀光公害 研議將出境稅調至3000日圓以上

15年淹兩次成噩夢！蘇澳數千戶泡在水裡怒問「分洪道在哪裡」

LINE免費貼圖6款！《魔法壞女巫》超Q用半年、購物失心瘋者專用圖案在這

二代健保補充保費政策惹議 彭金隆：會提供評估建議

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
金管會主委彭金隆於立法院財委會答詢。記者黃于庭／攝影
金管會主委彭金隆於立法院財委會答詢。記者黃于庭／攝影

衛福部日前針對二代健保補充保費修法方向提出看法，提出針對租金、股利和利息收入一年累計逾2萬元將收取2.11％補充保費，引發民怨而暫緩規劃。金管會主委彭金隆於12日在立法院財委會答詢指出，金管會尊重衛福部專業，若涉及資本市場運作，金管會有義務提供完整的評估建議，確保維護資本市場的透明性和公平性。

面對立委林德福質疑衛福部擅自對外發表修法方向、要「劫富濟貧」又如何衡量誰貧誰富？彭金隆回應，衛福部已說明政策暫緩規劃、研議中，對於這類涉及多部會、內容又複雜的議題，跨部會溝通是必要的，金管會樂意、也必須提供必要資訊協助研議。不過，資本市場中有成千上萬的散戶投資人，每個人的投資行為與所得來源差異極大，很難用單一的標準衡量。健保議題並非金管會的專業範疇，若政策對交易行為造成影響，金管會會進行深度評估並提出建議。

立委李彥秀關切，若補充保費涵蓋股利所得，恐對長期投資與小資族造成衝擊。彭金隆回應，健保費率屬衛福部權責，金管會會就潛在影響進行分析，提供資料與建議，作為行政院及衛福部的政策參考，並強調金管會會維護市場的透明和公平。

立委鍾佳濱則詢問，補充保費若涵蓋資本利得，但虧損時卻沒有補償的公平性？彭金隆指出，股利收入的本質和利息所得還是有點差異，「股利有所得，但是資本可能不是利得」，可能會產生這樣的問題。

至於中經院院長連賢明建議改以資產作為課徵依據，彭金隆認為，資產屬存量、所得為流量的概念，從理論上看，以資產衡量支付能力有其意義，但涉及財政部、內政部等跨部會資料整合，非金管會能決定，也有很多專家各自提出解決方法，例如商保補健保等。所謂「一刀切」的做法一定要考慮各種狀況，有些人資產品質不同，要衡量這個資產要更精準。

二代健保補充保費 金管會 衛福部
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

投資大趨勢論壇11月18日登場／金管會主委彭金隆：推動 ETF 邁向國際化

金管會建構金融大語言模型

亞資中心跨步 五路進擊

大學水準AI機器人要來了 金管會：2026將有金融專用AI

相關新聞

郵局首批普發1萬今逾374萬筆入帳 17日再啟動ATM領現服務

首批普發現金1萬元今起陸續入帳，符合首批領錢資格者共計1046萬人，不少民眾選擇郵局帳戶入帳。中華郵政表示，今天已發放3...

二代健保補充保費政策惹議 彭金隆：會提供評估建議

衛福部日前針對二代健保補充保費修法方向提出看法，提出針對租金、股利和利息收入一年累計逾2萬元將收取2.11％補充保費，引...

陸股估值回升 法人看好中長期布局契機

隨著陸股評價逐步回升至歷史平均水平，資訊科技類股估值明顯提升，市場氛圍逐漸轉趨樂觀。法人指出，中國大陸市場正處於「政策托...

新青安房貸鬆綁 公股銀行排撥情況大幅改善

金管會自今年9月起針對新撥款的新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制，公股行庫觀察，隨著新青安貸款鬆...

房市有築底跡象？ 公股銀：延續量弱、價撐格局

房市有築底跡象？根據六都地政局最新統計，今年10月六都建物買賣移轉棟數約1萬6,989棟，雖年減約14%，但與9月相比增...

壽險申請ICS過渡 用好用滿…15家業者多採選擇性措施

金管會昨（11）日統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。