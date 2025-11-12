陸股估值回升 法人看好中長期布局契機

隨著陸股評價逐步回升至歷史平均水平，資訊科技類股估值明顯提升，市場氛圍逐漸轉趨樂觀。法人指出，中國大陸市場正處於「政策托底 + 產業突圍」的關鍵階段，儘管短期中美互動可能對市場造成擾動，但雙方持續談判仍為市場注入信心。整體而言，陸股牛市基礎仍在，建議投資人可逢低布局，掌握長期成長機會。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，中國大陸2025年GDP成長預估約為4.7%至4.8%，雖然相較過去高速成長有所放緩，但在出口製造、基礎建設及政府刺激政策的支撐下，整體經濟仍具韌性。未來能否成功從「量」的擴張轉向「質」的提升，將是經濟轉型的關鍵。

林庭樟指出，儘管政府積極推動擴大內需與消費，實際消費復甦仍顯緩慢，家庭收入與信心尚未全面改善，加上房地產下行、地方債務壓力及企業債務風險，對經濟轉型構成挑戰。若能成功轉型為以消費與服務業為主的成長模式，將為市場開啟更長遠的發展空間。

投資方向上，大陸官方持續投入高品質發展、科技自主與產業升級，對具備前瞻性技術、綠色能源及智慧製造等領域而言，是中長期的投資機會。林庭樟強調，從市場投資角度來看，聚焦新興產業更具潛力，同時也須密切關注中美關係的變化。

瀚亞中國A股基金聚焦於中國大陸經濟體中具備強勁競爭優勢的領導廠商，認為超額收益來自產業的超額利潤，進而推動科技變革與生活品質提升。投資組合主要布局於科技、醫藥與消費三大產業，並秉持價值成長理念，挑選具備成長潛力且能持續成長的優質企業，以合理價格買入，享受企業長期成長所帶來的價值。