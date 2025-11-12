太子集團洗錢案驚動金管會 金檢10家銀行、追查金流
立委賴士葆說太子集團涉嫌在台洗錢案，質疑金管會都在睡。金管會主委彭金隆說，金管會掌握10家銀行涉案帳戶，銀行局更約詢每家涉案銀行，相關帳戶也在10月14日美方制裁通知當日即凍結，15日啟動金檢進駐追查金流。
金管會15日金檢關注三大問題，了解各銀行金流如何來？是否有做大額通報？是否有做客戶盡職審查（CDD）與加強盡職審查（EDD），這些都是確保銀行在反洗錢環節上是否有落實。
賴士葆砲轟銀行對詐團巨額資金進出無感。彭金隆說，銀行在反洗錢體系中主要責任是發現異常金流並即時通報，接下來銀行對任何一筆交易認為有必要，會進一步做加強盡職調查，例如EDD、CDD。
彭金隆指出，檢查局已進駐各銀行調查每筆資金進出，並重申「不要簡化問題」，洗錢案屬國際性犯罪，須由多方合作、憑證據釐清。
依檢調調查，柬埔寨太子集團因詐騙被美國制裁，台灣也收到美國通知，目前已凍結60幾個銀行帳戶，約2億多資金。
