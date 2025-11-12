新青安房貸鬆綁 公股銀行排撥情況大幅改善

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

金管會自今年9月起針對新撥款的新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制，公股行庫觀察，隨著新青安貸款鬆綁之後，目前新青安房貸排撥情形已逐漸改善，相關授信作業已回到正常的情況。

財政部自2023年8月推出新青安貸款以來，將貸款額度提高至1,000萬元、年限延長至40年、寬限期放寬至五年，並由住宅基金與公股銀行補貼利息2碼（0.5個百分點），以一段式貸款來說，利率只要1.775％，補貼期限至2026年7月底。

公股銀行表示，原先新青安排撥大約要等待一個半至兩個月的時間左右，如今若正常流程、無須補件的情況下，包括鑑價及審核等程序大約七至十天就可撥貸；另一家公股銀也指出，原本9月前撥款都要先預約，且排撥時間大約等待一個半月，但現在預約制已經取消，相關授信作業程序天數約15至20天，已回到正常的情況、無須排隊。

至於10月公股銀行的新青安貸款申請量是否有明顯增加？據了解，臺銀在放寬《銀行法》第72條之2比率之前，水位仍有空間，因此一直以來沒有排撥情況，符合資格就受理；儘管《銀行法》第72條之2限額排除新青安，但臺銀10月受理新青安件數並沒有大幅提升、與前幾個月相差不大。

不過，第一銀行表示，隨著新青安貸款不計入銀行法第72條之2後，讓原本等待排撥的客戶開始去化，因此10月新青安貸款的撥貸件數及撥貸金額皆比9月增加。合庫銀行也指出，新青安貸款無排撥情形，且10月新青安貸款不論是受理件數及撥貸件數也比9月增加將近1成。

華南銀行主管則表示，目前仍控管不動產集中度，因此房貸撥放優先針對首購、新青安等案件，其他部分則採取較保守的態度，以目前來看，若客戶資料齊全，首購或新青安案件大約可在一個月內撥款。

整體而言，公股銀行認為，現階段申請新青安客群多寡取決於民眾是否有買房的剛性需求，但由於現階段房市交易量清淡，在建商未明顯降價之下，購屋族也呈現觀望，形成「有撐」與「觀望」的拉鋸戰。

青安貸款 銀行法 新青安房貸
