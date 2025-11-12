房市有築底跡象？ 公股銀：延續量弱、價撐格局

快訊

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

房市有築底跡象？根據六都地政局最新統計，今年10月六都建物買賣移轉棟數約1萬6,989棟，雖年減約14%，但與9月相比增加約6%，公股行庫表示，展望年底與明年第1季房市，在政策與利率未明顯鬆動之前，大致將延續量弱、價撐的基調。

根據內政部統計，今年前9月全台建物買賣移轉棟數為19.5萬棟，比去年同期的27.1萬棟，已衰退28%。也有公股銀行指出，近期房市景氣應保守看待，惟近年建商大量推案，明年仍處交屋潮，整體房市不容樂觀。

公股銀行主管表示，由於中央銀行祭出第7波信用管制以來，銀行也配合自主管理不動產貸款總量，使得潛在購屋者採取觀望態度，隨著新青安貸款排除銀行法72-2條之外，或許對消費者信用能有所改變；但價格部分，因原物料及工資上漲、再加上缺工，短期內價格很難有明顯的修正。

也有公股行庫指出，隨著新青安貸款排除在銀行法72-2條之外，或許將對房貸資金動能帶來幫助；央行雖維持現行選擇性信用管制，但放寬換屋族換屋期限，對需求面將產生助益，但交易量能能否在新青安排除於不動產放款比率限制外後產生反轉，後續尚須視央行是否對集中度管理政策有所放寬，須持續觀察。

公股行庫認為，未來在房市供給量高，但成交量疲弱下，對房市供需形成壓力，短期內房市仍將處於修正階段，預期房市將呈現量縮價盤整格局；展望年底與明年第一季房市，在政策與利率未明顯鬆動之前，大致延續「量弱、價撐、區域分化」基調，若賣方讓利幅度加大、以量換價，則有望帶動短期回暖空間。

銀行業者則指出，房市持續盤整，市場上幾乎只剩下剛性需求的客群，現在看來央行總裁楊金龍祭出的政策目的已有成效，打破先前民眾認為「房價只會漲不會跌」的期待，如今投資盤呈現觀望，有剛性需求者則不受到影響；至於房價則有零星下修，但整體下跌目前還看不到，畢竟買賣雙方都還在僵持。

房市 公股行庫 央行
金管會自今年9月起針對新撥款的新青安貸款不計入《銀行法》第72條之2的不動產放款比率限制，公股行庫觀察，隨著新青安貸款鬆...

房市有築底跡象？根據六都地政局最新統計，今年10月六都建物買賣移轉棟數約1萬6,989棟，雖年減約14%，但與9月相比增...

金管會昨（11）日統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資...

中租-KY昨（11）日舉行今年第3季法說會，由董事長陳鳳龍主持，向投資人及法人說明最新財務表現與區域市場策略，並說明未來...

金管會正全力打造金融AI生態系，啟動以銀行知識為核心的「金融專用大語言模型（FinLLM）」，預計2026年底上線；同時...

陽信銀行自結10月份單月稅前盈餘3.5億元，今年前十月累積稅前盈餘52.56億元，年增5%，稅前每股盈餘1.33元。10...

