00865B 經理人：債市仍有動盪風險 短天期美債成資金避風港

本周預計將公布10月份美國消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI），但受到美國政府關門影響，有機率面臨首次無法如期公布的窘境。美國聯準會主席鮑爾表示，聯準會面臨就業放緩與通膨偏高的夾擊，官員態度分歧，為降息再添不確定性。對此，國泰投信表示，周末傳出美國朝野兩黨已完成臨時協議並取得共識的消息，美國總統川普更宣告政府關門有望在近期結束，但近期仍處於市場波動較大時期，由於長天期美債容易受到市場預期轉變而出現較大波動，近期在布局上可適時調整投資組合，以納入如國泰US短期公債（00865B）等短天期公債ETF做調節，打造資產避風港。

國泰US短期公債（00865B）基金經理人陳韻竹表示，在聯準會宣布降息初期或快速降息期間，長天期公債雖可能於利率下行中獲益，但也容易因市場預期轉變而反應劇烈；短天期公債波動較小，且在降息期間同樣也能受惠，因此在近期受到政府關門、關稅裁決以及政府發行新債導致利率彈高等市場震盪的影響程度有望低於長天期美債。

陳韻竹補充，在股市漲多期間，由於短天期債券的存續期間短，價格波動較低，有助於降低投組風險，普遍被視為具有「類貨幣市場特性」的標的。觀察股神巴菲特領導的控股公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）公布Q3財報顯示，2025年8月公司現金儲備創新高達3,816億美元，且自2024年起公司有明顯加倉短天期美債的趨勢，目的就是為了在變動快速的市場下發揮避險作用，並隨市場起伏伺機而動，追逐收益機會。

00865B自2019年掛牌，將在11月底上市滿六周年，今年以來規模成長增幅驚人，截止至11月10日今年以來00865B成長率達709%，榮居國內債券ETF規模增幅第一，顯見短天期美債ETF在市場不確定性偏高期間，受到市場青睞不斷加倉，成為資產保護的策略工具。