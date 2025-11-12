富蘭克林華美00986B 今日掛牌 金融債 ETF 搶攻穩健收益市場
因應市場對穩健收益資產需求增溫，富蘭克林華美投信推出FT金融債10+ETF（00986B）12日掛牌上櫃，鎖定成熟市場金融業龍頭發行的長天期債券，在當前利率轉向的環境下，提供投資人兼顧收益與防禦的選項。
美債殖利率近期波動明顯，10年期公債殖利率已超過4.1%。在美國政府停擺危機暫解、市場對降息預期調整的背景下，金融債因其獨特優勢受到關注。
00986B追蹤ICE TPEx 10年期以上成熟市場投資級美元金融債指數，主要投資於美國銀行、摩根大通等金融巨頭發行的債券。資料顯示，指數成分債平均信評為A3，殖利率達5.64%，存續期間約11.4年，採每月配息設計。
00986B基金經理人洪慧珊指出，2008年金融危機後，全球對金融業監管加強，特別是對系統性重要銀行的資本要求提高，使大型金融機構抵禦風險能力大幅提升，金融債的平均違約率僅0.61%，遠低於投資級公司債1.5%的平均水準。
洪慧珊表示，金融債目前具三大投資亮點：聯準會降息週期可望開啟，有利長天期債券表現；大型銀行財報亮眼，如美銀第三季獲利年增23%；金融債作為債權人地位，相較股東擁有優先受償權。
數據顯示，金融債收益率普遍高於金融股股息。近三年台灣主要金控平均股息率約3%至4.5%，而金融債指數平均殖利率超過5.4%，且債息發放穩定性高於股利。
市場分析師認為，在經濟前景不明朗時期，00986B提供投資人一個相對穩健的資產配置選擇，特別適合尋求固定收益但又希望控制風險的投資人。
