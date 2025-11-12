富蘭克林明年第1季投資策略：美國及非美資產並進 卡位跨年及紅包行情

2025年第4季以來，全球金融市場延續多頭氣勢，利多因素包括聯準會10月連兩次會議各降息一碼及12月起將停止縮表的寬鬆政策，輝達及OpenAI宣布多項跨國和跨產業合作案顯示AI採用持續擴散至各個領域，史坦普500大企業第3季獲利報喜，加上10月底川習會達成美中貿易戰休兵一年，雖然美國聯邦政府關門和AI估值偏高等擔憂一度引發市場震盪，無礙整體多頭走勢。

累計第4季以來全球股市上漲2.16%、新興股市揚升4.13%，美股四大指數、歐股、日股、南韓、台股均再創歷史新高，AI科技股引領那斯達克指數上漲3.87%，台韓股市漲幅更分達7.97%及18.96%。另一方面，聯準會重啟降息，牽動美國十年期公債殖利率降至4.1160%，美國公債及新興市場債表現領先，金價上漲6.42%、突破4,000美元大關。

富蘭克林證券投顧表示，展望2026年第1季，預期在美中貿易情勢改善、美國大而美法案嘉惠美國經濟、AI投資及消費動能支撐下，全球景氣將穩健增長，加上聯準會偏寬鬆的政策基調，有利全球風險性資產多頭續航，重要消息面須關注AI投資續航力、聯準會新任主席人選和獨立性、中國大陸3月兩會、美國與各國的貿易協議框架執行狀況等。著眼2025年主要資產價格大幅上漲後基期已高，川普2.0市場波動加大仍是常態，建議投資人採取股+債+平衡的麻花策略，迎接2026年金馬年的紅包行情。另一方面，全球分散投資意識漸強，加上聯準會重啟降息、利差優勢消退，均不利於美元，建議投資人應拓展觸角至非美元資產，做為分散美元資產、並網羅美元貶值機會的獲利契機。

富蘭克林證券投顧建議，2026年第1季策略建議採取「美國」與「非美資產」並進策略的麻花策略，建構麻花投組的好處在於透過不同資產屬性低相關性的特性，分散投組風險並提高報酬機會，核心首選美國及新興市場平衡型基金，債券看好美國非投資等級債、全球債券及新興當地貨幣債券型基金，股票看好科技、生技產業及日本股票型基金，參與AI創新與日本高市新政下的長線商機。此外，目前宏觀環境整體來看仍對黃金有利，黃金與傳統股債資產相關性低，在投資組合中納入5~10%黃金股票型基金，將地緣政治風險轉化為投資機會。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國非投資等級債現階段具備三大優勢，包括(1)整體債信品質較佳，可望持續支持較緊利差與較低違約率，以美銀美林美國非投資等級債指數為例，較高評級的BB級債占比高達55%、遠高於金融海嘯前(2007年底)的38%，CCC級及以下占比約11%，也顯著低於當時的19%；(2)美國經濟及企業獲利穩健增長，非投資等級債跟經濟連動性較高，表現有望優於公債及投資等級債；(3)美國聯準會採取漸進式、而非積極降息的政策，非投資等級債的存續期間較短且有較高息收支撐，利率敏感性較低。本基金採取主動精選、著重品質及多產業布局的策略，現階段側重金融、能源、醫療及工業產業，爭取收益及資本利得機會。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博指出，新興國家有較多的政府積極整頓財政以及高債息機會。儘管新興市場正承受美國貿易和關稅政策風險，但卻激化貿易轉型。在選擇持債國上，看重有出口多樣化、內外需求平衡，挑選基本面較不受關稅和地緣政治破壞的國家，更重要的是評價要便宜或合理。目前看好亞洲的馬來西亞和印度，拉丁美洲的墨西哥、巴西，非洲的南非和埃及等。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕表示，不同於1990年代網通泡沫，當時許多交易建造了多年都未被使用的網路，如今每一筆投入資料中心的GPU都立即使用，顯示AI巨額資本支出背後有實質的需求支撐，看好科技股獲利增長將維持強健，讓科技股考量獲利成長前景後的評價面仍屬合理。許多投資人低估未來幾年AI為科技股帶來的持久性成長，而減稅、放鬆監管、製造業回流、更廣泛的研發投資政策支持也有利於科技股。

富蘭克林黃金基金經理人史蒂芬‧蘭德表示，目前宏觀環境整體來看仍對黃金有利，隨著金價高漲帶動金礦股獲利能力提升及向外併購，看好中小型金礦股將優先受惠。著眼於黃金、金礦股與廣泛股債資產的相關性較低，納入投資組合能發揮多元化、分散風險及提高報酬的機會。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，預期高市內閣將採取更負責任、更有紀律的財政政策，並尊重日本央行的獨立性。現階段日本經濟與政策正常化，加上公司積極推動企業治理改革，日股投資前景仍相當明確。看好全球AI人工智慧產業發展浪潮，在日本市場即有具備高度技術領先、產品品質穩定、全球市占率高優勢的半導體設備製造商，可望參與AI基礎建設蓬勃發展商機。