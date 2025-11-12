快訊

台彩威力盃少棒賽12月6日開打

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
2025第13屆花蓮台彩威力盃全國少棒賽，昨天在運動部舉行啟動記者會。台灣彩券公司董事長黃志宜（二排右三）、運動部全民運動署長房瑞文（二排中）及三位花蓮棒球球星舊金山巨人陽念希（前左）、台鋼雄鷹高聖恩（前中）、東北樂天王彥呈（前右）出席啟動儀式。記者黃義書／攝影
全國矚目的少棒盛事「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」今年邁入第13屆，將於12月6日至9日在花蓮縣立棒球場盛大登場。

為迎接盛會，主辦單位昨（11）日在運動部舉辦啟動記者會，邀請花蓮縣政府教育處科長陽岳瑾 、運動部全民運動署署長房瑞文、台灣彩券公司董事長黃志宜、總經理謝志宏、花蓮縣體育會理事長汪錦德、中華民國體育運動總會秘書長王景成及棒球委員會主委曾瑋亮，及三位職棒球員：旅美球員舊金山巨人陽念希、旅日東北樂天金鷲王彥程，及中職台鋼雄鷹高聖恩等人現身分享成長歷程，共同為小選手加油打氣。

「花蓮台彩威力盃」以「威力少棒，揮出希望；洄瀾競技，實現夢想」為主題，每年12月第一周邀請各縣市菁英隊伍齊聚花蓮，切磋球技、交流情誼。今年賽會仍維持傳統，由各縣市組成一支代表隊參賽，共有來自全台21縣市22支勁旅角逐最高榮譽與高額獎金。

本屆冠軍隊伍可獲得新台幣100萬元獎金，亞軍、季軍及殿軍分別可得50萬元、20萬元及10萬元，第五至第八名各頒發5萬元。主辦單位期盼未來能邀請連江縣參賽，讓全台22縣市版圖更加完整。

黃志宜表示，花蓮在災後仍如期舉辦少棒賽事，展現城市韌性與熱情。 「花蓮台彩威力盃」源起於14年前中獎者以公益信託投入約1.2億資金支持賽事，委託中國信託慈善基金會與花蓮縣政府，並指定花蓮縣體育會棒球委員會開辦第一屆「花蓮台彩威力盃全國少棒賽」。

至今賽事累積超過3,000位選手參與，培育多位旅美與中職球員。「當年的中獎人，小時候家境非常貧困，沒辦法打棒球；因此中獎後特別捐出所得四分之一支持棒球。我們希望在全台灣各地，想打棒球的小朋友，不要再留下任何遺憾。」今年主辦單位延續貼心安排，提供隊職員住宿的「選手村」、贈送參賽球員紀念品與夜市抵用券，離島隊伍另享有10萬元交通補助。比賽期間更設有交通車接駁、午餐供應及花蓮在地伴手禮，讓小球員們能安心參賽、盡情發揮。

多支強隊蓄勢待發，包括奪下六次冠軍的桃園市代表隊及擁有三冠二亞的台東縣隊，都信心滿滿要挑戰新紀錄。地主隊花蓮縣代表隊則誓言在家鄉父老面前全力拚戰，展現「棒球之鄉」的精神與實力。

