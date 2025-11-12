快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

花旗導入 AI 打造智慧團隊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
鼓勵員工使用Citi AI，花旗於11月11日在台灣辦公室舉辦「Citi AI Day」活動，透過一系列的專業教育訓練及實際應用操作，讓台灣員工快速上手。花旗亞太區、北亞及澳洲資訊長Hector Garcia （左）及花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）董事長張聖心（右)。花旗銀行／提供
鼓勵員工使用Citi AI，花旗於11月11日在台灣辦公室舉辦「Citi AI Day」活動，透過一系列的專業教育訓練及實際應用操作，讓台灣員工快速上手。花旗亞太區、北亞及澳洲資訊長Hector Garcia （左）及花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）董事長張聖心（右)。花旗銀行／提供

花旗集團正式推出全新人工智慧（AI）工具「Citi AI」供台灣員工使用，以協助員工簡化日常工作流程，提升工作效率和生產力。

為鼓勵員工使用Citi AI，花旗昨（11）日在台灣辦公室舉辦「Citi AI Day」活動，透過一系列的專業教育訓練及實際應用操作，讓台灣員工快速上手，了解如何運用AI工具提升工作效率，打造一支AI-ready的智慧團隊。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心強調，「AI的發展正在重塑企業的運作模式、客戶服務與業務拓展方式，為了在日新月異的技術革新中保持競爭力，我們必須超前思考。我們相信生成式AI（Generative AI）將為工作模式帶來全新的可能性，希望藉由導入AI工具，期望進一步強化服務效能，為客戶創造更多價值。」

Citi AI 包括：第一、Citi Stylus及Citi Stylus Workspaces，用於生成內容、改編、總結、研究和創意發想的智慧對話助理。

第二、Citi Assist，協助員工從花旗龐大的政策資料庫中快速查找有用資訊，涵蓋合規、風險、人力資源和財務等範圍。

第三、Citi Squad，為內部開發人員而設的專業工具，以提高程式編碼效率並幫助產品加速推出市場。

Citi AI已開放給全球超過84個市場、近185,000名員工使用。今年9月，花旗更推出了由Agentic AI支援的加強版 Citi Stylus Workspaces，讓員工能更快速、高效和深入的處理更複雜的事務，目前已有數千名員工優先使用此加強版工具，預計隨後將進一步開放給更多同仁。

客戶
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

爭彰化縣長提名…柯呈枋民調又被遺忘 邱建富：我懂被消失的感覺

15種腸道微生物 恐引發心血管疾病

酷英平台、英檢系統新增AI聊天機器人 大專生準備雅思、托福也可用

妮維雅蝦皮旗艦店狂歡 雙11推1元搶購、瘋殺39折起！

相關新聞

壽險申請ICS過渡 用好用滿…15家業者多採選擇性措施

金管會昨（11）日統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資...

中租股息配發率上看50%

中租-KY昨（11）日舉行今年第3季法說會，由董事長陳鳳龍主持，向投資人及法人說明最新財務表現與區域市場策略，並說明未來...

金管會建構金融大語言模型

金管會正全力打造金融AI生態系，啟動以銀行知識為核心的「金融專用大語言模型（FinLLM）」，預計2026年底上線；同時...

陽信銀2025年前十月每股稅前賺1.33元

陽信銀行自結10月份單月稅前盈餘3.5億元，今年前十月累積稅前盈餘52.56億元，年增5%，稅前每股盈餘1.33元。10...

玉山證反詐騙 績效看得到

臺灣證券交易所昨（11）日舉辦「2025年證券商反詐騙評鑑活動頒獎典禮」，玉山證券再度榮獲反詐騙評鑑肯定，認定公司積極推...

花旗導入 AI 打造智慧團隊

花旗集團正式推出全新人工智慧（AI）工具「Citi AI」供台灣員工使用，以協助員工簡化日常工作流程，提升工作效率和生產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。