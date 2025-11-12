花旗導入 AI 打造智慧團隊

花旗集團正式推出全新人工智慧（AI）工具「Citi AI」供台灣員工使用，以協助員工簡化日常工作流程，提升工作效率和生產力。

為鼓勵員工使用Citi AI，花旗昨（11）日在台灣辦公室舉辦「Citi AI Day」活動，透過一系列的專業教育訓練及實際應用操作，讓台灣員工快速上手，了解如何運用AI工具提升工作效率，打造一支AI-ready的智慧團隊。

花旗集團台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心強調，「AI的發展正在重塑企業的運作模式、客戶服務與業務拓展方式，為了在日新月異的技術革新中保持競爭力，我們必須超前思考。我們相信生成式AI（Generative AI）將為工作模式帶來全新的可能性，希望藉由導入AI工具，期望進一步強化服務效能，為客戶創造更多價值。」

Citi AI 包括：第一、Citi Stylus及Citi Stylus Workspaces，用於生成內容、改編、總結、研究和創意發想的智慧對話助理。

第二、Citi Assist，協助員工從花旗龐大的政策資料庫中快速查找有用資訊，涵蓋合規、風險、人力資源和財務等範圍。

第三、Citi Squad，為內部開發人員而設的專業工具，以提高程式編碼效率並幫助產品加速推出市場。

Citi AI已開放給全球超過84個市場、近185,000名員工使用。今年9月，花旗更推出了由Agentic AI支援的加強版 Citi Stylus Workspaces，讓員工能更快速、高效和深入的處理更複雜的事務，目前已有數千名員工優先使用此加強版工具，預計隨後將進一步開放給更多同仁。