經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山證券榮獲「2025年證券商反詐騙評鑑」肯定，玉山證券總經理陳烜台（中）出席頒獎典禮。玉山證券／提供
臺灣證券交易所昨（11）日舉辦「2025年證券商反詐騙評鑑活動頒獎典禮」，玉山證券再度榮獲反詐騙評鑑肯定，認定公司積極推動反詐騙措施、落實以顧客為本的金融服務理念。

玉山證券秉持「守護顧客資產安全」的核心理念，經營團隊高度重視防詐議題並親自督導，將防詐議題納入公平待客委員會重點工作項目，透過跨部門合作，整合通路、資訊及作業三大面向，建構完善的防詐架構，全方位強化風險防護。

金融詐騙手法日新月異，玉山證券主動採取各項防詐措施。為防範詐騙集團假冒金融機構進行詐騙，玉山證券代表號已申請Whoscall來電註記，降低顧客受騙風險；透過推行防詐作業措施、顧客關懷與宣導，多管齊下共同攔阻，有效保障顧客權益。

同時，為提供顧客即時的反映管道，於官方網站新增「詐騙諮詢」專區，運用多元平台揭露最新詐騙手法，藉由資訊共享，達到強化防詐效果。

此外，為落實普惠金融與友善服務，玉山證券禮遇高齡顧客優先進線，安排專責人員即時提供諮詢。在金融創新方面，於官網及行動APP推出「ETF投資策略」功能，協助投資人找到專屬配置，並透過股票ｅ指存執行存股策略，提供顧客簡易的理財規劃。

在海外業務上，將推出小額債券電子下單平台，提供投資人以小額資金參與外國債券市場，擴大投資選擇，未來也會不斷優化商品設計與服務流程，提供公平友善的金融環境。

獲獎是榮譽更是責任，玉山證券將持續秉持「心清如玉、義重如山」的精神，以顧客體驗為核心，精進服務品質、落實顧客保護，透過數位平台與實體通路擴大防詐宣導，未來將持續優化防詐機制與顧客教育，致力打造安全、信賴的金融環境，守護投資人寶貴的資產。

詐騙集團 玉山 投資人
相關新聞

壽險申請ICS過渡 用好用滿…15家業者多採選擇性措施

金管會昨（11）日統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資...

中租股息配發率上看50%

中租-KY昨（11）日舉行今年第3季法說會，由董事長陳鳳龍主持，向投資人及法人說明最新財務表現與區域市場策略，並說明未來...

金管會建構金融大語言模型

金管會正全力打造金融AI生態系，啟動以銀行知識為核心的「金融專用大語言模型（FinLLM）」，預計2026年底上線；同時...

陽信銀2025年前十月每股稅前賺1.33元

陽信銀行自結10月份單月稅前盈餘3.5億元，今年前十月累積稅前盈餘52.56億元，年增5%，稅前每股盈餘1.33元。10...

玉山證反詐騙 績效看得到

臺灣證券交易所昨（11）日舉辦「2025年證券商反詐騙評鑑活動頒獎典禮」，玉山證券再度榮獲反詐騙評鑑肯定，認定公司積極推...

花旗導入 AI 打造智慧團隊

花旗集團正式推出全新人工智慧（AI）工具「Citi AI」供台灣員工使用，以協助員工簡化日常工作流程，提升工作效率和生產...

