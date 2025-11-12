陽信銀2025年前十月每股稅前賺1.33元
陽信銀行自結10月份單月稅前盈餘3.5億元，今年前十月累積稅前盈餘52.56億元，年增5%，稅前每股盈餘1.33元。10月底總資產7,969億元、淨值563億元，相較於去年同期分別年增7%、12%。
另外，逾放比0.16%、備抵呆帳覆蓋率736.97%，資產品質良好。
此外，陽信銀行推出「活期存款加碼優惠專案」，自即日起至今年12月20日止，只要是企業戶或個人戶以新資金匯入指定活期帳戶，即可享有加碼利率回饋。企業戶新資金享活期存款牌告利率加碼0.125%，加碼後利率為0.735%，每戶最高限額為10億元；個人戶則享活儲牌告利率加碼0.23%，加碼後利率為0.88%，每戶最高限額為5億元，超過部分依一般牌告利率計息。
為了因應業務快速成長所需，陽信銀行積極延攬儲備經理人、授信幹部、企金外匯幹部及業務拓展等相關人才，招募對象為銀行年資八年以上，曾擔任分行襄理、副理以上職務，以及三年以上企金推展實務經驗者，錄用待遇從優。另外，也歡迎金融同業二度就業菁英加入團隊。
