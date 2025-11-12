快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

陽信銀2025年前十月每股稅前賺1.33元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行自結10月份單月稅前盈餘3.5億元，今年前十月累積稅前盈餘52.56億元，年增5%，稅前每股盈餘1.33元。10月底總資產7,969億元、淨值563億元，相較於去年同期分別年增7%、12%。

另外，逾放比0.16%、備抵呆帳覆蓋率736.97%，資產品質良好。

此外，陽信銀行推出「活期存款加碼優惠專案」，自即日起至今年12月20日止，只要是企業戶或個人戶以新資金匯入指定活期帳戶，即可享有加碼利率回饋。企業戶新資金享活期存款牌告利率加碼0.125%，加碼後利率為0.735%，每戶最高限額為10億元；個人戶則享活儲牌告利率加碼0.23%，加碼後利率為0.88%，每戶最高限額為5億元，超過部分依一般牌告利率計息。

為了因應業務快速成長所需，陽信銀行積極延攬儲備經理人、授信幹部、企金外匯幹部及業務拓展等相關人才，招募對象為銀行年資八年以上，曾擔任分行襄理、副理以上職務，以及三年以上企金推展實務經驗者，錄用待遇從優。另外，也歡迎金融同業二度就業菁英加入團隊。

資產 幹部 菁英
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中租法說會／聚焦中國大陸市場 維持穩定配息策略

階段性任務完成 將來銀行總經理許柏林請辭

陽信銀2025年前三季每股稅前賺1.295元

全真瑜伽無預警倒閉 嘉義分館停業留3大爛攤待解　

相關新聞

壽險申請ICS過渡 用好用滿…15家業者多採選擇性措施

金管會昨（11）日統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資...

中租股息配發率上看50%

中租-KY昨（11）日舉行今年第3季法說會，由董事長陳鳳龍主持，向投資人及法人說明最新財務表現與區域市場策略，並說明未來...

金管會建構金融大語言模型

金管會正全力打造金融AI生態系，啟動以銀行知識為核心的「金融專用大語言模型（FinLLM）」，預計2026年底上線；同時...

陽信銀2025年前十月每股稅前賺1.33元

陽信銀行自結10月份單月稅前盈餘3.5億元，今年前十月累積稅前盈餘52.56億元，年增5%，稅前每股盈餘1.33元。10...

玉山證反詐騙 績效看得到

臺灣證券交易所昨（11）日舉辦「2025年證券商反詐騙評鑑活動頒獎典禮」，玉山證券再度榮獲反詐騙評鑑肯定，認定公司積極推...

花旗導入 AI 打造智慧團隊

花旗集團正式推出全新人工智慧（AI）工具「Citi AI」供台灣員工使用，以協助員工簡化日常工作流程，提升工作效率和生產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。