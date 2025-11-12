中租股息配發率上看50%
中租-KY（5871）昨（11）日舉行今年第3季法說會，由董事長陳鳳龍主持，向投資人及法人說明最新財務表現與區域市場策略，並說明未來股利政策。陳鳳龍表示，將依據穩健財務表現與資產品質改善情況，維持穩定配息策略，儘管中國大陸及部分市場短期面臨挑戰，但在資產品質趨於穩定前提下，仍將努力提供股東合理回報，以配發率40~50%間進行調整。
此次法說會也聚焦中國大陸營運動態。中租控股表示，大陸新增延滯金額見穩定跡象，東協地區資產品質改善推動獲利成長。
