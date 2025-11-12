快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

中租股息配發率上看50%

經濟日報／ 記者黃登榆／台北報導

中租-KY（5871）昨（11）日舉行今年第3季法說會，由董事長陳鳳龍主持，向投資人及法人說明最新財務表現與區域市場策略，並說明未來股利政策。陳鳳龍表示，將依據穩健財務表現與資產品質改善情況，維持穩定配息策略，儘管中國大陸及部分市場短期面臨挑戰，但在資產品質趨於穩定前提下，仍將努力提供股東合理回報，以配發率40~50%間進行調整。

此次法說會也聚焦中國大陸營運動態。中租控股表示，大陸新增延滯金額見穩定跡象，東協地區資產品質改善推動獲利成長。

資產 財務
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

壓制LGBTQ？ 蘋果證實：大陸官方命令下架兩款同志交友App

中租法說會／聚焦中國大陸市場 維持穩定配息策略

宜蘭今停班課…多個鄉鎮公所夜間停收垃圾 僅2地區正常清運

「斬首說」掀議論 回應薛劍爭議？大陸駐日本、南韓大使接連發聲

相關新聞

壽險申請ICS過渡 用好用滿…15家業者多採選擇性措施

金管會昨（11）日統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資...

中租股息配發率上看50%

中租-KY昨（11）日舉行今年第3季法說會，由董事長陳鳳龍主持，向投資人及法人說明最新財務表現與區域市場策略，並說明未來...

金管會建構金融大語言模型

金管會正全力打造金融AI生態系，啟動以銀行知識為核心的「金融專用大語言模型（FinLLM）」，預計2026年底上線；同時...

陽信銀2025年前十月每股稅前賺1.33元

陽信銀行自結10月份單月稅前盈餘3.5億元，今年前十月累積稅前盈餘52.56億元，年增5%，稅前每股盈餘1.33元。10...

玉山證反詐騙 績效看得到

臺灣證券交易所昨（11）日舉辦「2025年證券商反詐騙評鑑活動頒獎典禮」，玉山證券再度榮獲反詐騙評鑑肯定，認定公司積極推...

花旗導入 AI 打造智慧團隊

花旗集團正式推出全新人工智慧（AI）工具「Citi AI」供台灣員工使用，以協助員工簡化日常工作流程，提升工作效率和生產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。