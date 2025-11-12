金管會建構金融大語言模型
金管會正全力打造金融AI生態系，啟動以銀行知識為核心的「金融專用大語言模型（FinLLM）」，預計2026年底上線；同時成立金融科技創投基金，首輪30億元募資將於2026年首季完成，帶動產官學研共創金融新局。金管會主委彭金隆今（12）日將赴財委會報告推動普惠金融與金融創新措施，其中建構安全可信任的金融AI生態系，已成金融競爭力關鍵。
由中信金（2891）負責以銀行專業知識為核心的「金融專用大語言模型」，預計2026年底上線，首階段聚焦銀行業知識應用。第二階段將擴展至證券、期貨、投信及保險業，建構跨業AI生態網。
據了解，該模型資料源自金融研訓院教材、學術研究與業者實務案例，並由中信銀及九家銀行驗證知識內容，確保合規與精確性。
