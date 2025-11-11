準備貨幣再創新高 央行第4季是否升準引關注

中央銀行是否於第4季再度調升存款準備率，成為金融市場高度關注的焦點。根據央行最新公布資料，今年10月日平均準備貨幣金額達7兆1,256億元，較9月增加106億元，再創歷史新高。由於準備貨幣是貨幣供給的基礎，其連月上升顯示市場資金仍相當充裕，也讓外界推測央行可能透過升準等政策工具，以調節資金流動。

央行統計顯示，10月日平均準備貨幣中，「流通在央行外通貨」（即通貨發行額扣除央行庫存現金）增加255億元，顯示現金流通量仍在上升；但「金融機構存放央行準備金」則減少149億元，反映銀行體系資金配置略有調整。

從資金來源面觀察，10月雖有公債發行及稅款繳庫等屬於資金回收的緊縮因素，但仍受到公債付息、國庫還款、發放各項補助與統籌分配款，以及央行定存單發行淨減少等寬鬆因素影響，整體仍使準備貨幣呈現溫和增加。

值得注意的是，10月日平均準備貨幣年增率達6.07%，較上月的5.66%上升0.41個百分點；累計今年1至10月平均年增率達5.84%，高於去年同期的5.53%，顯示央行在維持貨幣供給穩定之下，市場資金依舊寬鬆。

準備貨幣，又稱「強力貨幣」，主要由兩部分組成：通貨淨額（社會大眾持有的現金）及存款準備金（銀行等金融機構依法提存於央行的準備金）。其變動將透過銀行體系的信用創造過程產生「乘數效果」，進而擴大或收縮整體貨幣供給。因此，準備貨幣的增長往往被視為觀察市場資金動能的重要指標。

回顧近年貨幣政策走向，央行自2022年第2、3季各調升存款準備率1碼後，去年第3季再度升準1碼，三次合計調高3碼，延續溫和緊縮基調。央行當時估算，每升準1碼可回收市場資金約1,200億元，對部分大型銀行而言，約減少可運用資金20至30億元。

央行官員表示，存款準備率是維持金融穩定的重要政策工具，可在市場資金過度寬鬆時發揮調節效果；而是否進一步調升，仍須綜合評估通膨走勢、國際利率變化與國內經濟條件。雖然10月日平均準備貨幣金額再創新高，但央行更在意是年增率的成長。