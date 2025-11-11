為何人人都這麼做？壽險ICS上路倒數 15家業者喊「用好用滿」

金管會統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資壓力。依規定，業者須在12月15日前計算並核報「三項措施各借多少」，2026年半年報將成為首度檢驗各業者ICS比率的關鍵期。

據了解，壽險業多將ICS比率125%視為最佳安全水位。法人指出，ICS若拉得太高，雖顯示資本充足，但超額資本調整愈多，每年攤提壓力愈重；反之，若比率過低，稍受市場波動便可能跌破監理門檻，導致資本計畫失衡。因此，多數公司選擇125%作為最具穩定性的「甜蜜點」。

金管會核准的三項選擇性過渡措施，分別為利率風險、新興市場風險及逾4%高利率保單的淨資產調整，均享有15年過渡期。前兩項屬風險資本項目（列入分母），最後一項則屬自有資本項目（列入分子）。

業者解釋，若三項措施「用好用滿」，等同同時「分子、分母一起借」，可顯著拉升過渡後的ICS比率。這樣一來，要達到125%的基準比率所需的自有資本金額隨之下降，每年攤還壓力自然減輕。

以一家RBC超過250%的A壽險為例，若未採過渡措施，ICS比率僅約80%；但在三項措施全申請後，便可拉升至100%，等於僅需再補足25%即可達到125%安全水位。

這25%的缺口可於15年間平均攤還，每年只需補提約1.67億元（以1%=1億元試算），大幅緩和增資負擔。

依規定，15年內業者的自有資本（淨資產）將逐年遞減，而利率及新興市場風險的風險資本則逐年調高，業者須透過銷售新保單累積CSM（合約利潤）或持續創造年度獲利，以應付逐年「攤還」的資本調整額。

換言之，從2026年元旦起，壽險公司將正式進入「還錢期」。首場考驗落在2026年6月底的半年報（8月公布）。

屆時業者須面對上半年股、債、匯市波動及CSM累積成果，檢驗ICS比率是否維持在承諾水準之上。

法人指出，若市場波動劇烈或CSM累積不如預期，部分業者恐出現比率下滑、須提前增資或調整投資策略的壓力。