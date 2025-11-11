快訊

為何人人都這麼做？壽險ICS上路倒數 15家業者喊「用好用滿」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資壓力。示意圖。圖／聯合報系資料照片

金管會統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資壓力。依規定，業者須在12月15日前計算並核報「三項措施各借多少」，2026年半年報將成為首度檢驗各業者ICS比率的關鍵期。

據了解，壽險業多將ICS比率125%視為最佳安全水位。法人指出，ICS若拉得太高，雖顯示資本充足，但超額資本調整愈多，每年攤提壓力愈重；反之，若比率過低，稍受市場波動便可能跌破監理門檻，導致資本計畫失衡。因此，多數公司選擇125%作為最具穩定性的「甜蜜點」。

金管會核准的三項選擇性過渡措施，分別為利率風險、新興市場風險及逾4%高利率保單的淨資產調整，均享有15年過渡期。前兩項屬風險資本項目（列入分母），最後一項則屬自有資本項目（列入分子）。

業者解釋，若三項措施「用好用滿」，等同同時「分子、分母一起借」，可顯著拉升過渡後的ICS比率。這樣一來，要達到125%的基準比率所需的自有資本金額隨之下降，每年攤還壓力自然減輕。

以一家RBC超過250%的A壽險為例，若未採過渡措施，ICS比率僅約80%；但在三項措施全申請後，便可拉升至100%，等於僅需再補足25%即可達到125%安全水位。

這25%的缺口可於15年間平均攤還，每年只需補提約1.67億元（以1%=1億元試算），大幅緩和增資負擔。

依規定，15年內業者的自有資本（淨資產）將逐年遞減，而利率及新興市場風險的風險資本則逐年調高，業者須透過銷售新保單累積CSM（合約利潤）或持續創造年度獲利，以應付逐年「攤還」的資本調整額。

換言之，從2026年元旦起，壽險公司將正式進入「還錢期」。首場考驗落在2026年6月底的半年報（8月公布）。

屆時業者須面對上半年股、債、匯市波動及CSM累積成果，檢驗ICS比率是否維持在承諾水準之上。

法人指出，若市場波動劇烈或CSM累積不如預期，部分業者恐出現比率下滑、須提前增資或調整投資策略的壓力。

相關新聞

全支付盜刷事件…金管會限期17日之前交報告 並作出三大提醒

全支付日前傳出包括綁帳戶連結遭扣款、釣魚信件取得個資等相關盜刷事件，金管會銀行局副局長王允中今天指出，全支付已在11月6...

國泰金五度出席聯合國氣候峰會 前進巴西貝倫COP30

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）於亞馬遜河的門戶──巴西貝倫盛大登場，今年以「熱帶雨林與自然保育」為核心議題之一，象...

為何人人都這麼做？壽險ICS上路倒數 15家業者喊「用好用滿」

金管會統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資壓力。依規定...

大學水準AI機器人要來了 金管會：2026將有金融專用AI

金管會正全力打造金融AI生態系，啟動以銀行知識為核心的「金融專用大語言模型（FinLLM）」，預計2026年底上線；同時...

新台幣10月貶值助攻 六大壽險外匯準備金飆破3,100億元

新台幣10月貶值2.8角，10月底六大壽險外匯價格變動準備金餘額合計大增300億元以上，超過3,100億元，其中還有至少...

外資獲利了結出走 股匯齊跌新台幣貶至逾半年低點

美國政府關門危機可望解除，大大提振投資人士氣，美股4大指數全面收高，美元指數隨之反彈，但也令亞幣走勢受抑，加上外資獲利了...

