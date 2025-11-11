全支付盜刷案引發關注 金管會限期11月17日前交報告
全支付盜刷案，金管會證實全支付已在11月6日通報重大偶發事件，最晚須於11月17日前提交書面報告。金管會呼籲民眾提高警覺，勿點擊可疑連結或提供OTP驗證碼；若發現扣款異常，應立即與電支機構或發卡銀行聯繫，以免落入詐騙陷阱。
全支付近日屢遭詐騙與盜刷問題，引發外界關注。銀行局副局長王允中表示，該公司通報內容主要針對媒體所載個案，待內部清查完成後將彙整報告送交金管會。依規定，通報後七個營業日內須完成報送，也就是最晚11月17日前提交完整書面報告。
王允中指出，電子支付業者皆須遵守《電子支付機構管理條例》及定型化契約應記載事項，若使用者資料遭盜用，原則上業者需負責，除非能證明無故意或過失，或是消費者自行提供OTP一次性密碼等情形，不可歸責於業者。
近期網路上掀起「綁定帳戶」或「綁定信用卡」何者較安全的討論。他說，若綁定信用卡，出現爭議可向發卡機構申請處理；但從保障原則上看，兩者安全機制一致。
金管會提醒，詐騙集團常透過釣魚信件或簡訊誘使民眾輸入個資與OTP密碼，切勿輕信陌生連結。若發現帳單金額或幣別異常，應立即聯繫電支業者或發卡銀行查證。
據金管會最新統計，全支付9月使用人數約674.7萬人，在業內排名第三，代理收付金額達63.45億元，穩居電子支付龍頭地位。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言