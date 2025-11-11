快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

全支付盜刷案引發關注 金管會限期11月17日前交報告

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

全支付盜刷案，金管會證實全支付已在11月6日通報重大偶發事件，最晚須於11月17日前提交書面報告。金管會呼籲民眾提高警覺，勿點擊可疑連結或提供OTP驗證碼；若發現扣款異常，應立即與電支機構或發卡銀行聯繫，以免落入詐騙陷阱。

全支付近日屢遭詐騙與盜刷問題，引發外界關注。銀行局副局長王允中表示，該公司通報內容主要針對媒體所載個案，待內部清查完成後將彙整報告送交金管會。依規定，通報後七個營業日內須完成報送，也就是最晚11月17日前提交完整書面報告。

王允中指出，電子支付業者皆須遵守《電子支付機構管理條例》及定型化契約應記載事項，若使用者資料遭盜用，原則上業者需負責，除非能證明無故意或過失，或是消費者自行提供OTP一次性密碼等情形，不可歸責於業者。

近期網路上掀起「綁定帳戶」或「綁定信用卡」何者較安全的討論。他說，若綁定信用卡，出現爭議可向發卡機構申請處理；但從保障原則上看，兩者安全機制一致。

金管會提醒，詐騙集團常透過釣魚信件或簡訊誘使民眾輸入個資與OTP密碼，切勿輕信陌生連結。若發現帳單金額或幣別異常，應立即聯繫電支業者或發卡銀行查證。

據金管會最新統計，全支付9月使用人數約674.7萬人，在業內排名第三，代理收付金額達63.45億元，穩居電子支付龍頭地位。

金管會 全支付 詐騙集團 電子支付
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

大學水準AI機器人要來了 金管會：2026將有金融專用AI

金管會核准聯邦銀進駐高雄資產管理專區 成第18家試辦銀行

全支付盜刷事件…金管會限期17日之前交報告 並作出三大提醒

彭金隆：鼓勵合意併購

相關新聞

全支付盜刷事件…金管會限期17日之前交報告 並作出三大提醒

全支付日前傳出包括綁帳戶連結遭扣款、釣魚信件取得個資等相關盜刷事件，金管會銀行局副局長王允中今天指出，全支付已在11月6...

國泰金五度出席聯合國氣候峰會 前進巴西貝倫COP30

聯合國第30屆氣候峰會（COP30）於亞馬遜河的門戶──巴西貝倫盛大登場，今年以「熱帶雨林與自然保育」為核心議題之一，象...

為何人人都這麼做？壽險ICS上路倒數 15家業者喊「用好用滿」

金管會統計，已有15家壽險業申請TW-ICS選擇性過渡措施，多數採「三項全選、用好用滿」策略，以降低每年增資壓力。依規定...

大學水準AI機器人要來了 金管會：2026將有金融專用AI

金管會正全力打造金融AI生態系，啟動以銀行知識為核心的「金融專用大語言模型（FinLLM）」，預計2026年底上線；同時...

新台幣10月貶值助攻 六大壽險外匯準備金飆破3,100億元

新台幣10月貶值2.8角，10月底六大壽險外匯價格變動準備金餘額合計大增300億元以上，超過3,100億元，其中還有至少...

外資獲利了結出走 股匯齊跌新台幣貶至逾半年低點

美國政府關門危機可望解除，大大提振投資人士氣，美股4大指數全面收高，美元指數隨之反彈，但也令亞幣走勢受抑，加上外資獲利了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。