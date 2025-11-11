大學水準AI機器人要來了 金管會：2026將有金融專用AI

金管會正全力打造金融AI生態系，啟動以銀行知識為核心的「金融專用大語言模型（FinLLM）」，預計2026年底上線；同時成立金融科技創投基金，首輪30億元募資將於2026年首季完成，帶動產官學研共創金融新局。

金管會主委彭金隆12日將赴財委會報告推動普惠金融與金融創新措施，其中建構安全可信任的金融AI生態系，已成為金融競爭力關鍵。

由中信金（2891）負責以銀行專業知識為核心的「金融專用大語言模型」，預計2026年底上線，首階段聚焦銀行業知識應用。第二階段將擴展至證券、期貨、投信及保險業，建構跨業AI生態網。

彭金隆曾說，2026年台灣將擁有一個專為金融應用打造的本土AI，這個具有大學畢業水準的AI機器人，能協助業者處理大量基礎需求，成為提升服務效率與創新能力的關鍵工具。

據了解，該模型資料源自金融研訓院教材、學術研究與業者實務案例，並由中信銀及九家銀行驗證知識內容，確保合規與精確性。AI主要應用在兩端：一為智能客服，強化回應速度與精準度；二為內部法規判讀與決策輔助，協助員工快速理解監理規範。

除了AI發展，金管會同步推動金融科技創投基金。依報告內容，該基金預計募集60至75億元，首輪募資30億元將在2026年首季完成。

據規畫，未來將進一步結合國發基金出資，擴大至百億級「創新科技母基金」，其中至少40%資金將投向台灣AI、區塊鏈、大數據、數位支付與普惠金融技術等領域，以協助台灣新創落地與金融機構技術轉型。

金管會強調，AI生態系、創投基金與園區升級是金融科技生態系三大支柱，將推動產官學研整合，讓金融業AI化、創新化，邁向普惠與國際並進的新階段。